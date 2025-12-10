Ponle el rock a la temporada navideña con esta playlist

La temporada navideña es una de las favoritas de las personas, pues está llena de celebraciones y momentos especiales. Para acompañar cada instante es esencial la música para complementar la atmósfera.

Si no sabes qué canciones poner en tus fiestas navideñas y quieres mantener el mood, pero con un poco de rock y pop, Hard Rock Hotel un vinilo de edición limitada inspirado en el espíritu navideño y una playlist curada por expertos para acompañar cada momento y elevar la vibra de esta temporada.

De acuerdo con la información, la serie de canciones navideñas están diseñadas para distintos momentos del día, desde sesiones junto a la alberca hasta cenas temáticas y más.

La lista fusiona clásicos navideños con reinterpretaciones contemporáneas que hablan directamente a quienes siguen la evolución del pop, el indie o el rock.

La playlist se llama Hard Rock Holidays y está disponible en Spotify, en ella puedes encontrar canciones navideñas revesionadas con artistas como Weezer, Jimmy Eat World, My Chemical Romance, Fall out boy, Bruce Springsteen,Steve Wonder, Ramones, Coldplay, así como de Sabrina Carpenter, Lady Gaga, Olivia Rodrigo, Ariana Grande, hasta NSYNC, entre muchos más.

Playlist navideña Hard Rock Hotel ı Foto: Especial

Vinilo de Navidad para los más exigentes

Para los amantes de los formatos físicos, Hard Rock lanzó “Hard Rock Holidays”, un vinilo de edición limitada que reúne interpretaciones originales de artistas como The Flaming Lips, The Staves, Le Bon, The Dap-Kings y Sharon Jones & The Dap-Kings.

Vinil navideño ı Foto: Especial

El álbum puede ser adquirido a través de Monostereo’s e-commerce site con un costo de 36.99 USD (674 pesos mexicanos aproximadamente), es tanto un objeto de colección como una experiencia sonora que captura el espíritu de la marca.

Para quienes van a salir de vacaciones en esta temporada, el hotel tiene una experiencia llamada THE SOUND OF YOUR STAY, que permite a los huéspedes conectar con la música de manera personalizada. Desde guitarras hasta vinilos, cada persona puede elegir cómo quiere vivir su propia banda sonora.