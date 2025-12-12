Daniela Luján presenta concierto navideño con alma de Broadway

El Teatro Hidalgo enciende la temporada invernal con Una Navidad Espectacular en Broadway, montaje que hasta el 4 de enero envuelve al público en un recorrido musical lleno de brillo, nostalgia y espíritu festivo. Bajo la producción de Juan Torres, el espectáculo reúne un elenco forjado en teatro musical, encabezado por Daniela Luján, quien en entrevista con La Razón, resalta vivir uno de los ciclos más intensos y fructíferos de su carrera.

La actriz llegó al proyecto tras una invitación directa del productor, con quien mantenía desde hace años la intención de colaborar. “Juan me buscó; nos conocemos desde que yo tenía como 14 años y nunca habíamos podido trabajar juntos. Cuando me contó que quería hacer este concierto con canciones navideñas y musicales de Broadway, dije: ‘Claro que sí’”, recuerda. Aunque no participó en la curaduría final, aceptó sin dudar: “A mí me dijeron: ‘¿Cómo ves estas canciones?’ Y yo respondí: ‘Las amo’”.

El Tip: El podcast Envinadas alcanzó un millón de seguidores en YouTube. Junto a Mariana Botas y Jessica Segura, Daniela Luján prepara una gira.

El estreno la colocó nuevamente frente a un escenario al que respeta profundamente. “Es un privilegio. Cada función es distinta, porque te enfrentas a un público diferente y eso le da una magia especial”, afirma. Para ella, la Navidad —además de buena comida, dice entre risas— se ha vuelto un espacio de reflexión emocional desde que convive con sobrinos pequeños y la hija de su esposo. “Ver la magia desde este lado de ayudante de Santa te regresa a ese lugar infantil e inocente del corazón que te da un refresh en la vida”.

El montaje está pensado para familias completas. “Una Navidad Espectacular en Broadway es muy amable con el público debutante, tiene esta conexión con el corazón que puede hacer que muchos regresen al teatro”, explica. En las primeras funciones notó algo que la conmovió: “Había mucho público de distintas edades y eso me gustó”.

Este estreno llega en un año particularmente intenso para Luján. Alterna funciones en Mentiras, el musical, mantiene temporada en Monólogos de la vagina, participa en Envinadas —podcast que se convirtió en una comunidad creciente— y suma la cuarta temporada del programa de comedia de TelevisaUnivision ¿Tú crees? “Fue un buen año, una buena racha. Han llegado proyectos que me hacen crecer como actriz y cantante”, comenta.

El fallecimiento reciente del actor Eduardo Manzano, con quien compartió más de 10 temporadas en Una familia de diez, la tomó por sorpresa mientras preparaba el estreno del montaje. “Me enteré porque querían entrevistarme sobre eso. Fue muy fuerte”, confiesa. Durante una función, al interpretar “Seasons of Love del musical Rent”, la emoción la rebasó: “Pensar en la vida que él tuvo y en lo que transmitía me conmovió”.

En cuanto a lo que viene, Daniela Luján se permite soñar: “Me gustaría hacer algo de suspenso psicológico, algo intenso”. Por ahora, dedica su energía a una temporada que describe como un aprendizaje acelerado.

Una Navidad Espectacular en Broadway está los viernes, sábados y domingos en el Teatro Hidalgo de la CDMX, y aspira a convertirse en una tradición decembrina donde la música y la emoción tienen un aire neoyorquino.