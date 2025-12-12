En las últimas horas, el nombre de Sabine Moussier ha llamado la atención en redes sociales. La actriz es uno de los rostros más queridos y bellos de la televisión mexicana, sin embargo, en esta ocasión no acaparó titulares por un nuevo proyecto de trabajo, sino debido a un video que se volvió viral.

En el clip aparentemente se observa a la actriz con un aspecto facial diferente. Internautas comentan que su cara se ve “destrozada”. Te contamos lo que hay detrás de este video, pues todo se podría tratar de una confusión.

El supuesto VIDEO de Sabine Moussier con la cara destrozada; esta es la verdad

A través de TikTok y Facebook se ha difundido de forma masiva una grabación en la que supuestamente se muestra a la actriz Sabine Moussier, con el rostro destrozado.

Los fans de la intérprete de telenovelas como Abismo de pasión y El privilegio de amar, comentaron que quizá la famosa se sometió a alguna cirugía o a un tratamiento estético que no resultó bien, lo que cambió por completo tu rostro.

Sin embargo, tras horas de especulación, se dio a conocer que la mujer del video no era Sabine Moussier.

Esta es la verdad del supuesto video de Sabine Moussier

Luego de que se asegurara en redes que Sabine Moussier lucía diferente, usuarios se dieron a la tarea de investigar a fondo. Se descubrió que la mujer que protagoniza el video es una dermatóloga chilena llamada Loreto Cid.

El parecido entre ambas mujeres es enorme, pues las dos tienen el cabello rubio cenizo, un tono de piel bronceado y hasta los característicos ojos azules.

Algunos comentarios en TikTok fueron:

“OMG yo también pensé que era Sabine Moussier, es idéntica de lejos”

“Cómo no es Sabine?”

“Qué le pasó a Sabine?”

Poco después Loreto Cid compartió un video desde su cuenta oficial de TikTok donde aclaró que todo era una confusión.

“Yo no entiendo por qué me confunden con esa actriz tan bella, la Sabine. Yo soy Loreto Cid, soy chilena, soy médico, especialista en dermatología”, inició el clip la mujer.

“Yo no me parezco en nada a ella, ella es bellísima. Igual les doy gracias, pero no soy esa persona, ni la conozco. Ahora sé que es una actriz muy bella”, continuó la dermatóloga para reforzar su postura.

De este modo, queda claro que la mujer del video que se volvió viral recientemente no es la actriz Sabine Moussier, sino una doctora chilena.