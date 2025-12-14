Así se ve Miss Jamaica tras sufrir una hemorragia intracraneal; ya está en su país | FOTO

Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, quien participó en Miss Universo 2025, sufrió una grave caída durante la gala preliminar de vestido de noche. Este episodio la ha mantenido como una de las reinas de belleza más comentadas en redes sociales, pues el accidente que vivió la mantuvo en terapia intensiva durante casi un mes.

Las compañeras del certamen de la doctora Henry e internautas se mantienen al pendiente de su estado de salud. Entre las consecuencias que pusieron en peligro la vida y bienestar de la modelo, se encuentra una hemorragia intracraneal, así como laceraciones faciales y otras lesiones significativas.

Miss Jamaica llegó a su país hace unos días y fue captada en una silla de ruedas. Las imágenes de difundieron rápidamente en plataformas como TikTok y han impactado al público. Te mostramos cómo luce actualmente Gabrielle Henry.

¿Qué le pasó a Miss Jamaica?

Miss Jamaica sufrió una fuerte caída en Tailandia, durante la gala preliminar de Miss Universo 2025. Gabrielle Henry avanzaba por la pasarela, vistiendo un largo vestido de noche en color naranja cuando cayó desde el escenario.

Minutos después, el personal médico trasladó a la participante de 28 años en una camilla. La joven permaneció en terapia intensiva durante casi un mes.

Unos días después de dio a conocer que la familia de Miss Jamaica se trasladó a Tailandia para mantenerse al pendiente de Gabrielle.

Recientemente, a través de un comunicado en redes sociales, la Organización Miss Universo reveló el diagnóstico de la modelo.

“La Dr. Henry sufrió una caída grave a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su caminata durante la competencia preliminar, ocasionando una hemorragia intracraneal con pérdida de la consciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas”, se lee.

¡Ver para creer! 🧐 La representante de Jamaica en Miss Universo sufrió una aparatosa caída del escenario durante la pasarela en traje de noche en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. 💥Mientras horas antes, Dani Latimer, Miss Gran Bretaña, también sorprendió al caer en plena… pic.twitter.com/6o4O95AFBa — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 20, 2025

Así se ve Miss Jamaica tras sufrir una hemorragia intracraneal; ya está en su país

Miss Jamaica llegó hace unos días a su país para mantenerse bajo observación médica.

La Organización de Miss Universo Jamaica informó que la Dra. Gabrielle Henry “sigue dando pasos alentadores en su recuperación y se espera que salga del hospital en los próximos días”.

Además, expresaron su agradecimiento con la Sra. Vradda Rutnin, Cónsul Honorario de Jamaica en Tailandia; Aisha y Emily Hall, exconcursantes de Miss Universo Jamaica; y a Ricardo St. Cyr, fotógrafo internacional.

Miss Jamaica fue captada en una silla de ruedas y con un arreglo floral entre los brazos. Su rostro luce cansado y algo delgado, pero la modelo se mantiene consciente y optimista.