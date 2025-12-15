¿Hay un video filtrado del asesinato del Payaso Tuki Tuki? Esto se sabe

La muerte del payaso Tuki Tuki ha dado mucho de qué hablar, pues se dice que el comediante fue citado a un falso show infantil en el que fue asesinado y dos de sus acompañantes resultaron lesionados por el ataque que acabó con su vida.

En redes sociales, se especula sobre un video filtrado del asesinato de payaso Tuki Tuki, un material que impactaría a más de una persona. Sin embargo, no existe tal clip en el que podamos ver el momento en que el animador de fiestas para niños pierde la vida.

🔴🔵En Ate, el famoso payaso Rogers Sthyw Gallegos Rodríguez, conocido como Tuki Tuki, fue brutalmente asesinado. Todo ocurrió después de que lo citaran para un supuesto show.



A pesar de ello, en redes sociales presumen que el material gráfico sí existe. Sin embargo, sobre el caso solo hay video del lugar donde ocurrió el ataque y otro más de una camioneta en la zona de emergencia de un hospital, donde se presume viajaba el payaso.

¿Qué le pasó al payaso Tuki Tuki?

Según relataron sus familiares, el payaso ampliamente conocido se dirigía a animar una fiesta de cumpleaños cuando fue víctima de un ataque. La madre del hombre explica que una mujer se comunicó con él para que animara la fiesta de su hijo en Huaycán. Sin embargo, cuando el payaso y sus dos acompañantes llegaron al lugar señalado no encontraron ningún salón y la mujer que lo había contratado no le respondía las llamadas.

Dos sujetos llegaron en una motocicleta y sin mediar palabras, comenzaron a disparar a sangre fría. Los acompañantes del comediante se encuentran internados, pero la vida del protagonista fue arrebatada.

“Hace dos meses ya le habían extorsionado, le pedían 50 mil soles. Y mi sobrino dice ‘yo no voy a dar’. Entonces, mi sobrino no dio dinero”, confirmó Diana Rodríguez, tía deTuki Tuki. Además, señaló que “no está el DNI, no está la tarjeta bancaria y el dinero que había retirado para que pague a su personal” y reiteró su pedido al afirmar que investiguen a la mujer que lo contrató porque “no hay decoración, no hay show, no hay local, no hay nada. Le han hecho la camita”.