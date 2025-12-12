Asesinan al famoso payaso Tuki Tuki e investigan el hecho, ¿Qué le pasó?

El espectáculo se tiñe de luto tras darse a conocer la muerte del payaso Tuki Tuki, un creador de contenido que fue baleado en Perú y obtuvo gran reconocimiento en redes sociales por hacer el trend de ‘Ojitos mentirosos’ hace pocos meses.

Medios de comunicación en Perú difundieron la muerte del payaso Tuki Tuki, noticia que se extendió a otros países con rapidez, ya que el artista era ampliamente conocido y por la manera violenta en la que falleció.

¿Qué le pasó al payaso Tuki Tuki?

Según relataron sus familiares, el payaso ampliamente conocido se dirigía a animar una fiesta de cumpleaños cuando fue víctima de un ataque. La madre del hombre explica que una mujer se comunicó con él para que animara la fiesta de su hijo en Huaycán.

Sin embargo, cuando el payaso y sus dos acompañantes llegaron al lugar señalado no encontraron ningún salón y la mujer que lo había contratado no le respondía las llamadas.

Fue entonces que dos sujetos llegaron en una motocicleta y sin mediar palabras, comenzaron a disparar a sangre fría. Los acompañantes del comediante se encuentran internados, pero la vida del protagonista fue arrebatada.

Los restos del payaso Tuki Tuki fueron trasladados a la Morgue Central de Lima mientras la Policía Nacional del Perú investiga el hecho para determinar las causas del ataque y dar así con los responsables directos.

“Hace dos meses ya le habían extorsionado, le pedían 50 mil soles. Y mi sobrino dice ‘yo no voy a dar’. Entonces, mi sobrino no dio dinero”, confirmó Diana Rodríguez, tía de Tuki Tuki. Además, señaló que “no está el DNI, no está la tarjeta bancaria y el dinero que había retirado para que pague a su personal” y reiteró su pedido al afirmar que investiguen a la mujer que lo contrató porque “no hay decoración, no hay show, no hay local, no hay nada. Le han hecho la camita”.