¿Murió Brincos Dieras en accidente de avioneta en Toluca? VIDEO

Brincos Dieras causa preocupación sobre si iba en avioneta que se accidentó en Toluca

El accidente de una avioneta que se desplomó en Toluca conmocionó a los mexicanos, ya que los tripulantes de la aeronave murieron y en redes sociales comenzó a circular que uno de los fallecidos era el comediante Brincos Dieras.

En redes sociales se empezó a decir que el avión que se desplomó era el de Brincos Dieras, por lo que los fans del comediante inmediatamente quisieron desmentir la noticia y empezaron a escribirle al humorista en sus redes sociales.

¿Qué le pasó a Brincos Dieras?

A Brincos Dieras no le pasó nada, él no viajaba en la avioneta que se desplomó en Toluca, ni esta aeronave era de su propiedad.

En su cuenta de Instagram, Brincos Dieras publicó un video en el que señaló que estaba de vacaciones y que lo despertaron los cientos de mensajes de sus fans preocupados por él.

Brincos Dieras no murió en avionazo en Toluca pic.twitter.com/0tXS6LLOcu — Franc (@paco__miranda) December 16, 2025

Brincos Dieras dijo que ese avión no es de su propiedad, que el suyo está en reparación en el taller y que en sus últimos shows ha tenido que viajar en avión comercial.

Aclaró que se encuentra bien y que él no tiene nada que ver con el avión que se cayó.

Sin embargo, lamentablemente en esta avioneta viajaban 10 personas que pedieron la vida, entre ellas 3 menores de edad y cinco personas adultas, más los dos pilotos que volaban la aeronave.

En redes se dio a conocer la lista de los nombres de las personas que viajaban en la avioneta que se desplomó.

1 menor de 4 años

1 menor de 2 años

1 menor de 9 años

Gustavo Palomino Olet, 50 años

Ilse Lizeth Hernández Téllez, 32 años

Raúl Gómez Ruiz, 60 años

Raúl Gómez Buenfil, 31 años

Olga Janine Buenfil Cardone, 60 años

Juan Carlos Olivares Casas, piloto

Walding Sánchez Manzano, copiloto

Filtran audio de la avioneta minutos antes de desplomarse

En Internet se filtró el audio de los últimos momentos antes de que la avioneta se desplomara. En la grabación se escucha a los pilotos comunicándose con la torre de control avisando del accidente.

En las cámaras de seguridad que estaban cerca se puede ver el momento en que la aeronave va perdiendo altura y va descendiendo a toda velocidad antes de estrellarse contra el piso.