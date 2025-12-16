Yandel Sinfónico en Veracruz, ¿Dónde comprar y cuánto cuestan los boletos para su concierto?

Yandel se presentará en Veracruz el próximo 20 de marzo de 2026, se dio a conocer hace un par de días. La noticia ha emocionado a los fans jarochos del cantante, que desean ver la gira sinfónica del artista que promete ser una experiencia única.

El artista pondrá a cantar y bailar a sus fans con clásicos del reguetón en un concierto sinfónico que ha dado mucho de qué hablar. El cantante formó parte del grupo Wisin y Yandel, una banda consolidada como una de las más representativas del género.

Su trayectoria ha estado marcada por varios premios, millones de discos vendidos y una serie de éxitos que los colocaron como referentes de la música latina. Tras una pausa como grupo, ambos famosos han presentado proyectos individuales que lo mantuvieron vigentes.

Boletos para Yandel Sinfónico

El concierto de Llandel Veguilla Malavé Salazar, nombre real del famoso, se presentará en el Auditorio Benito Juárez el próximo 20 de marzo de 2026, con un show que está programado para dar inicio a partir de las 21:00 horas.

Los boletos se encuentran disponibles a través de la plataforma de SuperBoletos. Además, se sabe que el recinto contará con cinco zonas diferentes y los precios varían entre los 767 y los 2 mil 655 pesos mexicanos según la ubicación del mapa.

Los precios son:

Primer nivel lateral: 2 mil 655 pesos

Abanico de pie: 2 mil 65 pesos

Primer nivel central: mil 829 pesos

Segundo nivel lateral: mil 169 pesos

Segundo nivel central: 767 pesos

Yandel Sinfónico es la mezcla del género urbano y las canciones más importantes de su carrera musical como “Rakata”, “Abusadora”, “Pam Pam”, entre otros, con una orquesta sinfónica completa en vivo. En su gira, el artista es acompañado actualmente por la Orquesta Sinfónica de la Universidad Internacional de Florida