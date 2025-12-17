Dorismar aparece con el rostro desfigurado ¿Qué le pasó? | FOTOS

La modelo e influencer Dorismar está pasando por un momento complicado de salud y es que la famosa apareció con el rostro desfigurado, lo que dejó a sus fans sorprendidos.

Dorismar publicó las imágenes de cómo se veía su cara y contó qué fue lo que le pasó y por qué terminó así, después de ser una de las mujeres más bellas de Internet.

Así le quedó el rostro desfigurado a Dorismar

En las redes sociales se publicaron las fotos de Dorismar con el rostro desfigurado, en las con la nariz demasiado respingada de arriba en la parte de abajo como si se derritiera y con el tapique destruido y morado.

Rostro desfigurado de Dorismar

¿Qué le pasó a Dorismar?

Lo que le pasó a Dorismar fue que se sometió a una cirugía de nariz con un cirujano plástico que le dejó mal la nariz.

A través de una revista de espectáculos la famosa compartió su experiencia con el doctor José Achar, quien le hizo una supuesta rinoplastía y quedó mal.

Dorismar se fue a operar a Colombia tras la mala praxis de sus anteriores intervenciones. pic.twitter.com/oGhU358WlH — Flowers (@aldo_flowers) December 17, 2025

La modelo compartió en sus redes sociales un video en el que comentó que tras las malas prácticas del doctor tuvo que irse a operar a Colombia, a Bogotá, para reconstruirse la nariz.

"Para los que no saben después de haber atravesado una mala praxis, viajé hoy a Colombia, Bogotá, me vine a operar con el doctor Froylan Páez. Estoy obteniendo muy buenos resultados y me encuentro muy feliz. Este es mi primer día de mi rehabilitación", dijo Dorismar en su video publicado en sus historias de Instagram.

Los fans de la famosa le empezaron a escribir mensajes para preguntarle qué se había hecho le preguntaban que por qué se había operado si ella era muy bonita sin nada de cirugías.

¿Quién es el doctor José Achar, que desfiguró a Dorismar?

Por otro lado, hay antecedentes de que el doctor José Achar ha dejado mal a varios artistas y hasta personas que no son celebridades por sus malas prácticas.

La Bebeshita, Karime de Acapulco Shore, Lyn May son algunas de las famosas que se han operado con este cirujano, a quién en redes sociales califican de ser un carnicero. Según los usuarios, este hombre hace intercambios con influencers para operarlas gratis a cambio de publicidad, pero en la mayoría de los casos han terminado mal.