Martha Higareda, al borde de la muerte

MARTHA HIGAREDA vivió uno de los momentos más críticos de su vida tras el nacimiento de sus hijas gemelas, en noviembre del 2025. La actriz reveló que enfrentó una preeclampsia severa que la llevó a permanecer hospitalizada y en terapia intensiva, en un episodio que puso en riesgo su vida y que hoy comparte como un testimonio de supervivencia.

Fue el 16 de diciembre del 2025 cuando Higareda decidió hacer público lo ocurrido. “Con profunda gratitud a Dios estoy viva”, escribió la actriz en sus redes sociales, al relatar que días después de regresar a casa con sus bebés, su estado de salud se deterioró de manera alarmante. Su esposo, el escritor y conferencista Lewis Howes, la trasladó de urgencia al hospital cuando su presión arterial alcanzó niveles críticos. “Mi presión arterial llegó a 215. Estuvieron casi seis horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia”, detalló.

El Tip: En México, la preeclampsia es una de las principales causas de mortalidad materna, afectando a 47.3 de cada mil nacimientos, con factores de riesgo clave.

La gravedad del cuadro no terminó ahí. Durante mes y medio, Higareda tuvo que regresar en dos ocasiones más a la sala de emergencias. “Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte”, confesó, al describir un momento límite que marcó su vida personal y espiritual.

En su testimonio, la actriz relató una experiencia profunda durante esas horas críticas. “Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía. Y en ese espacio, recé”, compartió. Convencida de que su fe fue determinante, añadió: “Sé que Dios y el Rosario me salvaron. Mi esposo sostenía mi mano y Jesús sostenía mi corazón”.

Actualmente, Martha Higareda se encuentra fuera de peligro y ya fue dada de alta, bajo supervisión médica. Sus hijas gemelas también están estables, aunque una de ellas requirió cuidados intensivos en los primeros días de vida. La actriz agradeció el apoyo incondicional de su entorno más cercano: “Gracias a mi esposo, nuestros papás, nuestra familia y amigos, fueron mi fuerza para seguir luchando”.

El caso de la reconocida actriz y productora vuelve a visibilizar los riesgos del posparto y la importancia de la atención médica oportuna. “Dios me dio la oportunidad de seguir aquí”, afirmó Higareda, hoy enfocada en su recuperación y en el cuidado de sus hijas, lejos de los reflectores, pero con un mensaje que ha conmovido a miles.