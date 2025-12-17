¿Quién es Felipe Salinas? Ex marido de Mariela Sotomayor

El escándalo rodea a Mariela Sotomayor desde que se dio a conocer que la conductora fue víctima de la falsa divulgación de un video íntimo que aseguraron, se había filtrado y que posteriormente, fue desmentido en medios tradicionales de información.

En torno al caso, el público en redes sociales desea saber más sobre la vida de Mariela Sotomayor, incluyendo su relación con Felipe Salinas, padre de sus tres hijos con quien hubo un fuerte conflicto legal en el 2024 por denuncias de violencia intrafamiliar.

¿Quién es el ex esposo de Mariela Sotomayor?

Felipe Salinas tiene 42 años de edad y es poco lo que se sabe sobre él, pues mantiene su vida privada alejada del ojo público, al contrario de su ex pareja. Se sabe que estuvo casado por casi diez años con la famosa y tuvo tres hijos con ella.

La pareja se casó en el año 2014 y después de su separación más de una década después (en 2023) del inicio de su relación, la periodista chilena expresó: “Durante los doce años que viví con él fui ahorcada, fui pateada, fui escupida. Me encerraban para grabarme y pegarme y siempre su amenaza era que él iba a mostrar esas cosas y que me iba a dañar y yo iba aquedar sin trabajo”, declaró la panelista.

Por su parte, Felipe Salinas Aceitón negó de manera rotunda las agresiones y aseguró que era ella quien ejercía violencia verbal su psicológica en su contra, ya que supuestamente no sabía controlarse.

“Si una persona se defiende de las agresiones de otra persona, de golpes, puños, rasguños, y uno trata de alejar a la otra persona, entonces soy completamente culpable. Pero no es verdad, también tengo pruebas”, comentó.

Posteriormente, se determinó que el hombre era inocente de los cargos que se le imputaban por violencia intrafamiliar, dando así por terminada su polémica con Mariela Sotomayor.