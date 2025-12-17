¿Quién es Mariela Sotomayor? Víctima de un supuesto video filtrado

Un escándalo ha puesto a la periodista Mariela Sotomayor en el ojo del huracán después de que se haya viralizado la supuesta filtración de un video íntimo, por lo que la conductora de espectáculos ha acusado a Mario Velasco de formar parte de esta violación a su privacidad.

¿Hay un video filtrado de Mariela Sotomayor?

“Ya mucho he llorado, mucho he sufrido y mucho he tenido que aguantar, un millón de injusticias, si ustedes supieran. Aún así yo trabajo honestamente y no me merecía esto. Y nadie se lo merece. Nadie”, comentó Mariela Sotomayor sobre la polémica después de que se revelara que no había un contenido privado filtrado.

Y es que Claudia Schmidt aseguró que el video íntimo no existía en realidad y que la mención del mismo parecía ser una manera de amedrentar a la comunicadora de 43 años de edad. “El video que te hicieron creer que existía de ese carrete, no existe. Te quisieron dar un pequeño susto, asustarte. No me parece gracioso”, afirmó Schmidt.

TE RECOMENDAMOS: Un caso difícil Nick Reiner contrata al abogado de Kevin Spacey tras acusaciones de asesinato de sus padres

Por su parte, la víctima acusó tajantemente a personalidades con los que ha tenido roces en el pasado, destacando una amenaza que recibió por parte del presentador Mario Velasco, quien insistía en la existencia del falso video íntimo.

“Todas las personas que tengan que declarar, lo van a tener que hacer. Tengo pruebas. No me estoy revictimizando, estoy diciendo la verdad. No me voy a esconder más”, señaló Mariela.

¿Quién es Mariela Sotomayor?

Mariela Sotomayor es una mujer nacida el 25 de agosto de 1982. Es licenciada en Comunicación social y ha destacado por su carrera en varios programas de espectáculos de la televisión chilena.

La comunicadora saltó a la fama a partir de la década de los dos miles por su participación como panelista en programas como SQP Y Primer Plano, donde buscaba declaraciones exclusivas de celebridades.

Formó parte de la quinta temporada de Maldita Moda y después estuvo por poco tiempo en el programa Intrusos, debido a conflictos con sus compañeros de espacio, destacando una relación pesada con Claudia Schmidt.

En 2014, contrajo matrimonio con Felipe Salinas, con quien tuvo a sus hijos Luciana, Felipito e Iker. Su tercer parto puso en riesgo la vida de ambos, por lo que la periodista tuvo que someterse posteriormente a una histerectomía.

Tiempo después, la pareja se separó y hubo un fuerte pleito legal entre Mariela Sotomayor y Felipe Salinas, pue ella lo acusaba de violencia intrafamiliar, pero la justicia chilena falló a favor del acusado.