Diez emocionantes capítulos de la temporada 3 de El niñero mantuvieron a los fans al filo del asiento y envueltos en sentimientos encontrados. La serie sigue la historia de Jimena y Gabriel, interpretados por Sandra Echeverría e Iván Amozurrutia, respectivamente.

Si ya terminaste de ver la última entrega de la producción de Netflix, es probable que te hayas quedado con cientos de dudas, entre ellas, si los queridos protagonistas terminan juntos. Por eso, en La Razón de México, te compartimos una breve explicación sobre el final de la serie.

El niñero temporada 3: Este es el final explicado

La tercera entrega de El niñero dejó a los fans de la serie con varias dudas sobre la historia.

Después de un año juntos, Jimena y Gabriel logran mantener un equilibrio entre su relación y el cuidado de la familia. Sin embargo, la situación se complica cuando Violeta reaparece con una bebé y con la intención de continuar el proyecto que comparte con Gabriel.

Mientras tanto, Sofía no logra adaptarse a la nueva vida en el rancho y busca regresar a la ciudad. Santiago por su parte se acomoda con facilidad al entorno rural, crea amistades, se integra a otra banda musical y comienza un romance con Mariana.

Al darse cuenta de que su hermano no la seguirá, Sofía decide volver a la casa de su padre Joaquín y retomar la escuela.

Luego, se descubre que la bebé de Violeta, llamada Emma, es hija de Gabriel. Aunque él y Jimena intentan sostener su relación, la llegada de la niña altera sus vidas. Al mismo tiempo, Violeta exige que el padre esté presente en la vida de su hija.

Más adelante, el abogado Mauricio le comunica a Jimena que no existen cargos en su contra. Sin embargo, alguien inicia una campaña en su contra. Ante esto, Jimena decide regresar a la ciudad para enfrentar sus problemas, mientras permite que Santiago permanezca en el rancho.

Final explicado:

Brenda y Jimena logran superar sus conflictos y, tras reconciliarse, desenmascaran a Melissa. Sin embargo, deciden darle otra oportunidad, aclaran sus diferencias y terminan convirtiéndola en una aliada.

Mientras tanto, Gabriel y Violeta se enfocan en recuperar a sus inversionistas. En ese proceso, Jimena y Gabriel comprenden que su vínculo es único y que no pueden vivir separados. Violeta acepta la situación y anima al padre de su hija a pedirle matrimonio a la mujer que realmente ama.

Por su parte, Sofía y Claudia deciden dejar de ocultar lo que sienten y asumir abiertamente su relación.

¿Habrá nueva temporada de El niñero de Netflix?

Por ahora, Netflix no ha confirmado una nueva temporada de El niñero. La tercera entrega de la serie concluyó recientemente y la historia cerró definitivamente.

De igual forma no se ha anunciado el lanzamiento de alguna precuela o secuela. Sin embargo, puedes mirar esta producción desde la plataforma de Netflix las veces que desees.