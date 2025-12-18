La hora de los valientes está a poco tiempo de conquistar a los amantes de las películas. Luis Gerardo Méndez y Memo Villegas regresan a la pantalla con un proyecto que seguro te sacará varias risas.

Esta cinta es una adaptación mexicana del clásico argentino Tiempo de valientes (2005), que fue dirigido por Damián Szifrón.

Además, en redes sociales esta producción ha llamado bastante la atención debido a una referencia cómica que hace a Blockbuster, el extinto enemigo de los dueños de Netflix.

Conoce aquí quiénes son los actores que integran el reparto, la fecha de estreno de la película y de qué trata.

La hora de los valientes: Reparto y fecha de estreno de la película de Netflix

La película mexicana La hora de los valientes se estrena en Netflix el viernes 19 de diciembre. Su tiempo de duración es de 107 minutos.

La cinta que se podrá ver por streaming cuenta con un reparto encabezado por Luis Gerardo Méndez y Memo Villegas, bajo la dirección de Ariel Winograd, conocido por películas como Una pequeña confusión y El robo del siglo.

Reparto de La hora de los valientes

Dr. Mariano Silverstein , un psicoanalista que debe cumplir servicio comunitario y ayudar al oficial que le fue asignado. Luis Gerardo Méndez interpreta al, un psicoanalista que debe cumplir servicio comunitario y ayudar al oficial que le fue asignado.

oficial Díaz , un policía que está atravesando una crisis tras descubrir que su esposa le fue infiel. Memo Villegas da vida al, un policía que está atravesando una crisis tras descubrir que su esposa le fue infiel.

Christian Tappan interpreta a Solares.

Verónica Bravo interpreta a Diana.

Enrique Arreola interpreta al comisario.

Noé Hernández interpreta a Arias.

Fernando Cuautle interpreta a Montijo.

Iván Aragón interpreta a El Chucky.

¿De qué trata la película de Netflix La hora de los valientes?

La película La hora de los valientes de Netflix sigue la historia de dos personajes muy distintos entre sí, pero que deberán unirse para enfrentar peligros y encontrar segundas oportunidades.

Dr. Mariano Silverstein, un psicoanalista nervioso es condenado por un accidente automovilístico, por lo que es obligado a prestar servicio comunitario. Para cumplir su condena, debe acompañar a un policía deprimido, el oficial Díaz, quien se encuentra en crisis tras descubrir la infidelidad de su esposa.

Ambos se adentran en la investigación de un crimen misterioso y, sin darse cuenta, quedan atrapados en una conspiración peligrosa que amenaza la estabilidad y protección del país.

La película aborda temas como la corrupción, el crimen, pero también la capacidad de los protagonistas para apoyarse uno al otro en momentos difíciles, dejando de lado los prejuicios.

Esta cinta es una adaptación mexicana del clásico argentino Tiempo de valientes (2005), dirigido originalmente por Damián Szifrón.

Tráiler de La hora de los valientes

Si aún no has visto el tráiler de La hora de los valientes, que se estrenará en Netflix, a continuación, te lo compartimos: