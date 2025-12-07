Los Abandonados: Reparto completo de la serie de Netflix

La serie Los Abandonados (cuyo título original en inglés es The Abandons) de Netflix ha causado gran interés en los amantes del cine. La producción cuenta con un elenco internacional encabezado por Lena Headey y Gillian Anderson, quienes interpretan a las matriarcas de dos familias rivales en el Territorio de Washington en 1854.

Si quieres saber quiénes son las actrices y actores que integran el reparto, así como los personajes que interpretan, continúa en La Razón.

¿Cuándo se estrenó Los Abandonados y de qué trata?

La serie Los Abandonados (The Abandons) de Netflix se estrenó el pasado 4 de diciembre.

Esta historia llena de intriga, poder y venganza, ha impactado a los fanáticos del western, pues se encuentra ambientada en 1854, en el Territorio de Washington.

La serie muestra la lucha por el poder, la tierra y la supervivencia en un entorno marcado por la desigualdad y la violencia.

La historia de Los Abandonados enfrenta a dos familias muy distintas:

Los Van Ness , ricos y privilegiados, liderados por Constance.

, ricos y privilegiados, liderados por Constance. Los Nolan, marginados y huérfanos, protegidos por Fiona.

Los Abandonados, de Netflix, cuenta con un reparto de lujo que, con sus actuaciones y entrega en la pantalla, mantienen al público al filo del asiento. Conoce a las actrices y actores principales de la serie y el personaje que interpretan en esta producción estilo western.

Lena Headey (de Game of Thrones ): Interpreta a Fiona Nolan , líder de los Nolan, una familia de huérfanos y marginados que luchan por sobrevivir en la frontera.

Gillian Anderson (quien participó en The Crown y Sex Education ): Es Constance Van Ness , matriarca de los Van Ness, una dinastía rica y poderosa que busca expandir su dominio.

Lucas Till (recordado por X-Men: Apocalypse ): Es Garret Van Ness , un personaje ambicioso.

Brian F. O’Byrne : Es una figura de autoridad que representa los intereses de poder en la región.

Nick Robinson (de Love, Simon ): El joven Elias Teller , el hijo adoptivo de Fiona Nolan que se ve atrapado entre las tensiones de las dos familias.

Michiel Huisman (de Game of Thrones y The Haunting of Hill House ): Da vida a Roache , un criminal contratado por Constance Van Ness para localizar a Willem y realizar las tareas que necesita.

Patton Oswalt: Interpreta al alcalde local.

Además del elenco principal, la serie incluye a intérpretes como: