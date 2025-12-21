Teo gana el tercer lugar en La Granja VIP

Este domingo, La Granja VIP dio mucho de qué hablar con su gran final, donde uno a uno se fueron sacando a los finalistas hasta que solo permanecieron los tres más votados por el público, lo que aumentó la tensión y emoción al máximo.

Teo ganó el tercer lugar de La Granja VIP. César Doroteo es uno de los participantes más polémicos del programa, quien llamó la atención por su manera de no dejarse caer ante las adversidades y confrontar a quienes no consideraba que tenían una actitud correcta en la convivencia del día a día.

Teo se convierte en el tercer lugar de La Granja VIP #LaGranjaVIP pic.twitter.com/jnhwxGU6u4 — La Comadrita (@lacomadritaof_) December 22, 2025

Uno de sus momentos más intensos fue su pelea con Eleazar Gómez, que escaló hasta un punto extremo que generó mucha preocupación entre el público por los antecedentes penales del actor mexicano.

Esto generó que el público le brindara su apoyo y lo considerada hasta cierto punto como una representación de la comunidad LGBT+ en el programa, a pesar de que esta no era la intención del famoso en primer lugar.

Sin embargo, encontrarse con declaraciones homofóbicas y sexistas por parte de otros compañeros al influencer generaron polémica y empoderaron a Teo.