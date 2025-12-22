Burrita Burrona se despide: ‘Es momento de comenzar una nueva historia’ | VIDEO

Momo Guzmán, quien da vida a La Burrita Burrona, dio a conocer que se despide de uno de los personajes drag más populares en redes sociales, a través de un anuncio que sorprendió a sus seguidores.

Burrita Burrona se despide

Fue al finalizar su show navideño que Momo Guzmán informó que había terminado su tiempo con Burrita Burrona, personaje que él mismo creó y con el que trabajó por cuatro años junto a su compañera Turbulence.

El momento en que anuncian el cierre definitivo del ciclo en pleno escenario no ha tardado en hacerse viral en redes sociales, pues en los videos es evidente la sorpresa y tristeza de los fans de este show LGBT+.

Posteriormente, en su cuenta de Instagram, Momo reforzó su decisión con un extenso comunicado: “Es momento de cerrar un ciclo en mi carrera, hoy aquí delante de todo mi público me despido de este personaje”, escribió.

“Desde que era niño siempre me ha gustado hacer reír a los demás… juntaba cajas de cartón para convertirlas en personajes y jugar a ser un artista. Y mírenme, lo logré”, compartió.

Además, agradeció por el apoyo que ha recibido con el paso del tiempo: “Gracias a quienes han creído y valorado mi talento… por cada video visto, por cada follow, por sus comentarios positivos y negativos, los cuales me han hecho crecer”, señaló.

“Es momento de decir adiós y comenzar una nueva historia… Nunca dejen de soñar, que nada ni nadie los defina", finalizó, no sin antes mencionar que agradecía cómo el personaje le ayudó a mejorar el estilo de vida de sus seres queridos.

La noticia del retiro de Burrita Burrona de los escenarios ha sorprendido a miles de fans. Sin embargo, cabe aclarar que esto no significa que el hombre detrás del personaje, Momo, vaya a abandonar los escenarios, aunque de momento no ha compartido detalles de algún nuevo proyecto.