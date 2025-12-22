Este domingo 21 de diciembre, se dio a conocer el retiro del personaje de La Burrita Burrona, uno de los más icónicos del entretenimiento mexicano digital, lo que ha generado dudas sobre qué sucedió entre el creador del personaje, Momo Guzmán, y su colaboradora, la drag queen Turbulence.

¿Qué pasó entre Burrita Burrona y Turbulence? ¿Se pelearon?

Tras darse a conocer esta información, en redes sociales comenzaron a comparar lo ocurrido entre el show de Burrita Burrona y Turbulence con Las Lavanderas, que también dieron fin a su colaboración en el escenario después de un show en vivo.

Además, notaron que ambas personalidades dejaron de seguirse en redes sociales, lo que encendió los rumores de un problema serio entre ambas personalidades de la industria. “Les pido no cegarse ni tirar hate hacia ninguna parte. Vamos a quedarnos con todo lo bonito de esta aventura”, comentó.

Turbulence habla del retiro de Burrita Burrona

Tras la noticia de la despedida de Burrita Burrona, la misma Turbulence también salió al escenario para dar una serie de declaraciones en torno a la noticia que dejó en shock a los asistentes y posteriormente, a sus fans en redes sociales.

En el escenario, Turbulence expresó: “Quiero que me ayuden a brindarle un fuerte aplauso y ovación porque yo sí le voy a agradecer a Momo Guzmán que es una persona que hizo muchísimas cosas en mi vida y este gran proyecto”, pidió.

Estas breves palabras generaron sorpresa entre los Internautas, que han aumentado sus sospechas de que hubo algún conflicto entre ambas personalidades, a pesar de que no detallaron lo que habría pasado en realidad.

Palabras de @turbulencequeen tras la despedida de Momo (Burrita Burrona)



“Porque yo si le voy a agradecer” 😱🔥



entonces si hubo pleito comadres pic.twitter.com/q7RAekU4TM — La Comadrita (@lacomadritaof_) December 22, 2025

Algunos de los comentarios en redes sociales en torno a la supuesta pelea de Turbulence y Burrita Burrona son: