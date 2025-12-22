¿Quién es Momo Guzmán? La persona detrás de Burrita Burrona que se retiró del personaje

Este domingo, el anuncio de Momo Guzmán donde se despide de La Burrita Burrona dio de qué hablar entre los seguidores de redes sociales, quienes lamentan lo que parece ser el fin de un proyecto muy bien aceptado por el público en general y uno de los principales programas de entretenimiento LGBT+.

Desde hace años, El podcast del momento, show de Burrita Burrona con Turbulence ha causado sensación. Sin embargo, fue tras una presentación en vivo de Navidad que Momo Guzmán anunció el fin de su participación debajo de la botarga y después, a través de un comunicado en redes sociales destacó: "Es momento de cerrar un ciclo en mi carrera, hoy aquí delante de todo mi público me despido de este personaje”, escribió.

“Desde que era niño siempre me ha gustado hacer reír a los demás… juntaba cajas de cartón para convertirlas en personajes y jugar a ser un artista. Y mírenme, lo logré”, compartió. Además, agradeció por el apoyo que ha recibido con el paso del tiempo: “Gracias a quienes han creído y valorado mi talento… por cada video visto, por cada follow, por sus comentarios positivos y negativos, los cuales me han hecho crecer”, señaló.

¿Quién es Momo Guzmán?

El nombre real del creador de contenido es Iván ‘Momo’ Guzmán es un influencer y comediante mexicano oriundo de Nuevo León, Sinaloa. Saltó a la fama en 2021 con su colaboración con Erick Martínez, quien da vida a Turbulence.

Antes de trabajar como creador de contenido, era community manager para negocios locales. Además, tiene formación como diseñador gráfico y fotógrafo, lo que facilitó que dominara las herramientas necesarias para triunfar en el Internet.

Anteriormente, él ya había hecho trabajo con botargas, por lo que no dudó en aceptar la propuesta de Turbu cuando le dijo sobre crear una dupla que llamara la atención del público al incluir a un animal vestido como drag queen.

De este modo, Momo se unió al universo de “mascotidrags’ y rápidamente, el personaje de Burrita obtuvo gran fama por sus icónicas frases que inspiraron trends en redes sociales y se volvieron parte de su sello personal. Algunas de sus frases más reconocidas con “esos zapatitos nada que ver”, “¿No tienes un pedacito de queso?”, “se va a caer, se va a caer”, y “¡con mi vicio no!”.