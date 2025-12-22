¿Quieres ser mi novia?: Fecha de estreno y tráiler de la nueva película de Juanpa Zurita

Juanpa Zurita sigue destacado más allá de las redes sociales. Ahora, se reveló una próxima película donde el actor retoma la historia de la exitosa película ¿Quieres ser mi hijo? que protagoniza junto a la reconocida actriz Ludwika Paleta.

¿Quieres ser mi novia? es el nombre de la próxima película de Juanpa Zurita con Ludwika Paleta. Dirigida por Ihtzi Hurtado, la cinta busca abordar la problemática de los problemas que enfrentan las parejas con una diferencia de edad considerable.

¿De qué trata ‘¿Quieres ser mi novia?’, película de Juanpa Zurita?

En esta nueva entrega, los actores principales regresan a los roles de Javi y Lu. Por un lado, él deberá afrontar nuevas situaciones que pondrán a prueba su madurez y sus sentimientos.

Por su parte, ella enfrentará en estigma de salir con un hombre mucho menor. Asimismo, la pareja deberá intentar sobrevivir a los prejuicios sociales que afectan su amor, así como la complejidad de dar el siguiente paso en una relación fuera de la norma.

A la fórmula se suman dos personas más. Una chica joven con quien Javi siempre tuvo química y un hombre maduro que quiere conquistar a Lu como sea, ¿será que estas tentaciones podrán romper su amor?

Fecha de estreno de ‘¿Quieres ser mi novia?’

La película se estrena en cines a nivel nacional el próximo 12 de febrero. Se espera que la producción llegue posteriormente a plataformas de streaming para verla de nuevo después de su tiempo en cartelera.