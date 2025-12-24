Recientemente se dio a conocer que Vince Zampella murió en un trágico accidente de auto, mientras viajaba en un Ferrari. El diseñador estadounidense era uno de los nombres más influyentes en la historia de los videojuegos.

Aunque era mundialmente reconocido como cocreador de Call of Duty, su legado va mucho más allá de esa franquicia. Para honrar su legado, en La Razón de México te compartimos un breve listado de los juegos electrónicos que creó.

Vince Zampella: Además de Call of Duty, estos son los videojuegos que creó

Aunque Vince Zampella es ampliamente reconocido por ser uno de los creadores de Call of Duty, su carrera incluyó otros videojuegos muy populares e innovadores:

Medal of Honor: Allied Assault (2002): Se trata de un shooter bélico que marcó un antes y un después en el género militarr en la industria del entretenimiento digital y abrió el camino para Call of Duty .

Titanfall (2014): Un innovador FPS que introdujo mecánicas de parkour y el uso de mechas llamados “Titans”.

Titanfall 2 (2016): Este videojuego es considerado uno de los mejores shooters narrativos de la década; tuvo una campaña aclamada por crítica y los jugadores.

Apex Legends (2019): Es un battle royale gratuito que rompió récords de descargas, en poco tiempo se posicionó como uno de los títulos más populares del género.

Star Wars Jedi: Fallen Order (2019): Se trata de un juego de acción y aventura que está ambientado en el universo de Star Wars. Este videojuego es muy querido por los fans por su historia y jugabilidad.

Vince Zampella fue cofundador de Infinity Ward, estudio responsable del primer Call of Duty en 2003, y fundador de Respawn Entertainment.

Vince Zampella faleceu ontem em um acidente de carro. Descanse em paz 😞 pic.twitter.com/1ASYv0BmO0 — bruno 🎮 (@wtfbrunno) December 22, 2025

Vince Zampella murió

Vince Zampella murió en un trágico accidente de auto en California, el domingo 21 de diciembre. El creador de videojuegos se encontraba en la carretera Angeles Crest Highway, en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles, California.

El estadounidense conducía un Ferrari SF90 cuando el vehículo salió de la vía a gran velocidad, se impactó contra una barrera de concreto y se incendió. La policía reveló que viajaba con un acompañante, cuya identidad no ha sido revelada.

La Patrulla de Carreteras de California informó que las causas del accidente aún están bajo investigación.

Al revelarse la noticia, fans y colegas destacaron a través de redes sociales la influencia de Vince Zampella y el impacto que su trabajo tuvo en millones de jugadores alrededor del mundo.