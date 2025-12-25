La Navidad de 2025 tuvo un significado especial para la cantante colombiana Shakira, pues celebró estas fechas con grandes logros de su fundación Pies Descalzos.

En medio de la temporada festiva, la artista compartió la alegría de ver graduarse a 415 jóvenes de los colegios que su organización sostiene en distintas regiones de Colombia. La intérprete de “Día de Enero” describió este momento como “el mejor regalo de Navidad”.

Shakira celebra Navidad entre graduaciones de los Colegios Pies Descalzos

A través de redes sociales, la cantante Shakira compartió un emotivo momento que cautivó a más de una persona. Con mucho entusiasmo, felicitó a los egresados de los Colegios Pies Descalzos, que son parte de su fundación.

“Este año, mi mejor regalo de Navidad es ver graduarse a 415 estudiantes de nuestros colegios Pies Descalzos en La Guajira, Barranquilla, Quibdó y Cartagena.

“415 sueños que se realizan gracias al trabajo del equipo de nuestra Fundación y de los maestros que los han acompañado desde su infancia hasta hoy. ¡Felicidades a nuestros estudiantes y feliz Navidad!“, finalizó Shakira.

El mensaje estuvo acompañado de una serie de fotos en las que se aprecia a una fracción de las y los adolescentes que recibieron su diploma educativo de nivel secundaria en Colombia. Además, la intérprete de “Antología” compartió un video mensaje.

Shakira fue ampliamente elogiada por sus fans y amistades del ámbito de la música por impulsar la educación. Algunos comentarios fueron:

“Gracias Shaki por apoyar la educación en Colombia, te admiramos muchísimo, eres la mejor”

“¡Tienes un corazón enorme! ¡Irradias tanta luz! ¡El mundo te quiere y te admira muchísimo, Reina!"

“La educación si nos cambia la vida, aquí una Egresada 2013 sede Barranquilla”

Shakira ı Foto: IG @shakira

¿Conoces la fundación Pies Descalzos de Shakira que trabaja en pro de la educación?

La Fundación Pies Descalzos nació en 1997, impulsada por la cantante colombiana Shakira, quien desde muy joven mostró preocupación por la situación de miles de niños en su país que son afectados por la pobreza y el conflicto armado.

En 2004, la fundación construyó dos escuelas en Barranquilla, ciudad natal de la intérprete de “Las Mujeres Ya No Lloran”, lo que benefició a miles de estudiantes.

Desde entonces, Pies Descalzos se ha expandido a otras regiones de Colombia, como Tibú, Catatumbo, Cartagena, Bogotá, entre otras. Los colegios también ofrecen alimentación, programas culturales y deportivos para contribuir de manera integral a la formación de las niñas, niños y adolescentes que conforman este gran proyecto.