El mundo del streaming fue testigo de un incidente que generó indignación y debate en redes sociales cuando Braden Clavicular, aparentemente atropelló a una persona mientras conducía un Tesla Cybertruck, durante una transmisión en vivo.

El creador de contenido estadounidense conocido por sus transmisiones en la plataforma Kick, fue expulsado luego de que los videos le dieran la vuelta al mundo en pocas horas.

En La Razón te decimos qué pasó y quién es este joven que impactó con sus acciones a los usuarios.

TE RECOMENDAMOS: Toca pieza en el recinto Bad Bunny rompe reglas en el Museo de Antropología

Streamer Clavicular atropella en vivo a una persona con su Cybertruck y Kick lo expulsa | VIDEO

El streamer conocido como Clavicular, protagonizó un momento que le costó ser expulsado de la plataforma Kick, donde suele hacer sus videos.

De acuerdo con los clips difundidos en sitios como X, antes Twitter, y Reddit, el joven de nacionalidad estadounidense va manejando su camioneta Cybertruck. Luego, las cosas son algo confusas.

Un individuo aparece sobre el parabrisas del vehículo de Tesla y, unos segundos después, el automóvil avanza, supuestamente arrollándolo con la parte frontal. A continuación, una voz fuera de cámara le grita al streamer un fuerte “¡conduce!”.

En otro fragmento del mismo directo de Kick, Clavicular se encuentra conversando con una persona con chaleco reflectante, probablemente personal de seguridad, y asegura que actuó por miedo. Argumenta que estaba rodeado y que pensó que había armas entre los presentes.

“Actué por miedo y en defensa propia”, se oye decir al streamer, visiblemente afectado debido a la gravedad de la situación.

Hasta el momento, las autoridades de Estados Unidos no han confirmado si existe una denuncia formal en contra de Clavicular por presuntamente haber atropellado a una persona con su Cybertruck. Sin embargo, en redes sociales la gente está furiosa y exige que se regulen los sitios en los que los streamers pueden grabar contenido, pues pueden cobrar vidas de inocentes.

La plataforma Kick tampoco ha emitido un comunicado oficial que explique la suspensión de la cuenta de Clavicular, pero esta coincide con el incidente en vivo que e difundió.

🚨⚡ Escándalo que sacude el mundo del streaming: el popular streamer Clavicular fue expulsado de Kick luego de atropellar a una persona con su Cybertruck ¡durante un live en vivo! 😱🔥 El incidente ha generado indignación y debate en redes sociales, convirtiéndose en tendencia… pic.twitter.com/scW6d6Pqpo — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 25, 2025

¿Quién es el streamer Clavicular que fue expulsado de Kick?

Braden Clavicular es un joven creador de contenido de origen estadounidense. Ganó notoriedad en Kick gracias a sus transmisiones donde interactúa de forma directa con sus seguidores, da consejos de autoestima, ejercicios, etc., en general de todo lo relacionado con el “coaching de masculinidad”.

Además del escándalo de la Cybertruck, hace poco fue duramente criticado luego de que compartiera un video donde inyectaba péptidos cosméticos a su novia, quien tiene apenas 17 años. El público comentó que era irresponsable, pues el streamer no cuenta con preparación médica para realizar el procedimiento.