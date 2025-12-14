Así puedes cancelar tu suscripción de streaming más fácil con la nueva regla

El 12 de diciembre se publicó una adición a la Ley Federal de Protección al Consumidor, y en esta fracción se ofrecen nuevos fortalecimientos para los derechos en entornos digitales para los consumidores.

De cuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) estas fracciones adicionadas al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) brindarán un fortalecimiento a los derechos de los consumidores, puntualmente “ante servicios con cobros automáticos recurrentes.”

Estas fracciones entraron en vigor este domingo 13 de diciembre, por lo que los proveedores de telefonía fija y móvil, televisión de paga o restringida e internet que no cumplan con estas podrán acreditar sanciones.

streaming ı Foto: Especial

¿Qué dice la LFPC sobre las subscipciones?

La LFPC establece que los proveedores de servicios como telefonía fija y móvil, televisión restringida o de paga e internet deben ofrecer información clara a los usuarios sobre los cobros automáticos.

Esto quiere decir que deben indicar el monto, la periodicidad y las fechas en las que serán aplicados los cobros automáticos, así como solicitar su consentimiento y notificar sobre la renovación automática al menos cinco días antes.

Estas medidas deben ser tomadas para que los consumidores de dichos servicios puedan cancelar dichos servicios sin tener que pagar una penalización, o para que dichos cobros automáticos no sean una sorpresa para los usuarios.

La Profeco señala que con esta modificación “los proveedores facilitarán la cancelación inmediata de servicios, suscripciones o membresías”, por lo que a partir de este 13 de diciembre deberá ser aplicada.

Artículo 76 Bis LFPC ı Foto: Especial

¿Cómo interponer una queja con la Profeco?

La Profeco señaló que los consumidores podrán interponer una queja, a través de sus canales oficiales, cuando las adiciones al artículo 76 Bis no sean cumplidas por los proveedores de dichos servicios.

Los consumidores podrán utilizar el Teléfono del Consumidor llamando al 55 5568 8722 y al 800 468 8722, y también podrán enviar un correo electrónico a la dirección quejastelecomunicaci@profeco.gob.mx y denuncias.telecom@profeco.gob.mx para emitir una queja.

Asimismo, los consumidores podrán ponerse en contacto con la Profeco por medio de sus redes sociales que son X @AtencionProfeco y @Profeco, Facebook @ProfecoOficial, Instagram @profecooficial y TikTok @profeco.

En caso de preferir emitir una queja de manera presencial, los consumidores pueden asistir a alguna de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) que se encuentran en el país.

streaming ı Foto: Especial