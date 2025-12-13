Suscripciones digitales bajo control; México establece nuevas reglas para streaming y apps

El gobierno federal publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual establece nuevas reglas para los servicios de suscripción digital, incluyendo plataformas de streaming y aplicaciones con cobros automáticos, como Netflix, Spotify y Amazon Prime.

La reforma tiene como objetivo garantizar mayor transparencia y control al usuario sobre sus suscripciones.

¿Cuáles son los cambios mas relevante?

Entre los principales cambios se destacan los siguientes:

Aviso previo a la renovación automática : Las plataformas deberán informar a los usuarios al menos cinco días antes de que se realice un cobro recurrente , indicando claramente el monto, la periodicidad y la fecha del cargo.

Consentimiento expreso : Ningún servicio podrá renovarse automáticamente sin la aceptación clara y voluntaria del consumidor.

Cancelación inmediata y sencilla : Los usuarios podrán darse de baja de manera rápida y sin penalizaciones, igual que lo harían al contratar un servicio.

Claridad en los términos: La información sobre suscripciones deberá mostrarse de manera transparente y accesible, evitando trucos o cláusulas escondidas que dificulten la decisión del consumidor.

La reforma fue impulsada por la senadora Cynthia López Castro, presidenta de la Comisión de Defensa de los Consumidores, quien señaló que la medida busca proteger a los usuarios ante renovaciones automáticas no deseadas y los problemas que muchas veces enfrentaban para cancelar servicios digitales.

Según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), durante 2024 se recibieron miles de quejas relacionadas con dificultades para cancelar suscripciones en línea, principalmente en servicios de entretenimiento y software.

La ley ya es vigente desde su publicación en el DOF, por lo que las empresas deberán adecuar sus plataformas, aplicaciones y contratos a estas nuevas disposiciones.

De esta manera, México se suma a un grupo de países que refuerzan la protección al consumidor frente a servicios digitales y cobros automáticos, garantizando mayor control y transparencia para los usuarios.

