Muere Perry Bamonte, guitarrista de The Cure

El mundo de la música está de luto tras confirmarse la muerte de Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure. La banda anunció la noticia a través de un comunicado en su sitio web oficial donde expresó su “enorme tristeza” por la partida de su compañero y amigo.

Bamonte falleció el jueves 25 de diciembre, a los 65 años, en su casa de Londres, después de enfrentar “una breve enfermedad”.

En el mensaje, Robert Smith y los integrantes de la agrupación lo describieron como un músico “tranquilo, intenso, intuitivo y enormemente creativo”. También subrayaron su papel vital en la historia del grupo.

Perry Bamonte canceló recientemente su participación en la gira europea de The Cure debido a problemas de salud, aunque estaba previsto que se uniera a conciertos en Reino Unido y festivales internacionales en 2026.

Su última presentación con la banda fue en noviembre de 2024 en Londres, durante el concierto Show Of A Lost World, considerado uno de los más memorables de la agrupación.

La noticia ha generado conmoción entre los seguidores, quienes recuerdan a Bamonte como parte esencial del sonido que definió a The Cure en las décadas de los noventa y dos mil.

Conoce la trayectoria de Perry Bamonte, integrante de The Cure

Perry Archangelo Bamonte nació en Londres el 3 de septiembre de 1960. Su relación con la banda The Cure comenzó en 1984, cuando se integró al equipo de gira como técnico de guitarras y asistente personal de Robert Smith.

Luego, en 1990, tras la salida del tecladista Roger O’Donnell, el músico se convirtió en miembro oficial de la banda.

Durante 14 años, Perry Bamonte participó en más de 400 conciertos y grabó discos fundamentales como Wish (1992), Wild Mood Swings (1996), Bloodflowers (2000), Acoustic Hits y The Cure (2004). Su versatilidad le permitió alternar entre la guitarra, el bajo de seis cuerdas y teclados, siendo un músico clave en la evolución sonora del grupo.

En 2005 fue despedido de la banda, pero continuó su carrera en proyectos como Love Amongst Ruin, junto a exmiembros de Placebo y Julian Cope. En 2019 se reencontró con The Cure durante su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll, y en 2022 regresó oficialmente para la gira Shows Of A Lost World.