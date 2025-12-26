Snoop Dogg ofrece un explosivo show navideño en la NFL

Andrea Bocelli y su hijo Matteo, durante el cierre del espectáculo, ayer en EU.

EL RAPERO Snoop Dogg ofreció un poderoso show de medio tiempo navideño durante el duelo entre Minnesota Vikings y Detroit Lions, ayer en el U.B. Bank Stadium, en Estados Unidos. Su espectáculo, Snoop’s Holliday Halftime Party, no sólo entregó un espíritu decembrino con árboles de Navidad y bailarinas de ballet, sino que también reunió a estrellas impensables: EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, las voces de K-Pop Demon Hunters. Además de Andrea Bocelli y la estrella de country Lainey Wilson.

Algunos consideraron que, a pesar de ser un espectáculo de medio tiempo de un partido de Navidad, dejó la vara muy alta para la edición 2026 del Super Bowl, que estará a cargo del astro puertorriqueño Bad Bunny.

El Tip: El año pasado, la encargada del show de medio tiempo del partido de Navidad de la NFL fue la cantante estadounidense Beyoncé.

El número, que se transmitió en Netflix, comenzó con Martha Stewart, enfrente de una chimenea, presentando el espectáculo como si se tratara de un cuento navideño; luego apareció el rapero Snoop Dogg vestido de rojo, sosteniendo un bastón, como un Santa Claus muy alternativo, y acto seguido cantó “The Next Episode”.

Había monumentales árboles navideños, un bastón gigante, una enorme bolsa de regalos y una orquesta en vivo.

Mientras interpretaba “Favorite Things” y se hacía una transición, aparecieron bailarinas de ballet, que dieron paso para que Snoop Dogg conquistara con “Nuthin’ but a ‘G’ Thang”.

Snoop dogg y las estrellas de K-Pop, durante el número de medio tiempo. ı Foto: AP

La primera sorpresa vino cuando el rapero presentó a las estrellas de K-Pop, JAE, Audrey Nuna y Rei Ami, quienes prestan su voz a los personajes de la película K-Pop Demon Hunters, que fue una de las más vistas del año. Aparecieron vestidas de blanco y rodeadas de porristas que bailaban con unos pompones morados. Mientras deleitaban con “Five Golden Rings”, la orquesta se lucía tocando.

Tras su número, Snoop Dogg cantó “Drop it like it’s hot” y “Who Am I (What’s My Name)?”, para después traer al escenario a otra invitada, la cantante de country Lainey Wilson, quien llegó en un trineo interpretando un clásico de Navidad, “Santa Claus is Coming to Town”, mientras el también productor bailaba con un gran espíritu decembrino.

La cereza del pastel del Snoop’s Holliday Halftime Party fue cuando apareció el aclamado cantante Andrea Bocelli con su hijo Matteo, para interpretar el villancico “I’m Dreaming of a White Christmas”. En medio estaba Snoop Dogg disfrutando de sus voces y, al lado de ellos, el resto de las invitadas de este festivo espectáculo.