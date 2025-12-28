El mundo del tango argentino se viste de luto tras la muerte de Ricardo Chiqui Pereyra, una de las voces más representativas del género. El cantante falleció a los 74 años en la Ciudad de Buenos Aires, luego de varios días de permanecer internado en el hospital a causa de un accidente doméstico.

Fans y colegas han expresado su pesar mediante mensajes en redes sociales, así como de la difusión de sus obras más emblemáticas.

Muere Ricardo Chiqui Pereyra, reconocida voz del tango

Ricardo Chiqui Pereyra murió este domingo. Según informó su familia, el cantante de tango sufrió una caída desde una escalera en su domicilio, lo que causó que fuera sometido a una cirugía de urgencia en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires. Pese a los esfuerzos médicos, su estado se complicó y finalmente perdió la vida.

La noticia de la muerte del famoso intérprete fue confirmada por sus allegados a través de un comunicado en redes sociales, donde pidieron respeto y privacidad en este difícil momento. “El milagro que no llegó, el pronóstico que era predecible pero aún así no perdíamos la fe”, expresaron con dolor.

El fallecimiento de Ricardo Chiqui Pereyra generó conmoción en la comunidad artística y cultural argentina. Diversos colegas y seguidores lo despidieron en redes sociales con mensajes de admiración y gratitud. También recordaron su talento y su aporte invaluable al género del tango.

¿Quién era Ricardo Chiqui Pereyra?

Ricardo Pereyra nació el 26 de junio de 1951 en General Roca, Río Negro, Argentina. Desde joven mostró inclinación por la música y encontró en el tango su identidad artística.

Su gran salto a la popularidad ocurrió en 1978, cuando participó en el programa de televisión Grandes Valores del Tango, un espacio que lo catapultó al reconocimiento nacional.

En 2007, Chiqui Pereyra recibió el Premio Santos Vega, uno de los galardones más prestigiosos de la música popular argentina, en reconocimiento a su trayectoria y su aporte cultural. Su voz recorrió escenarios de todo el país y también del exterior, con loq que se convirtió en un embajador del tango en diversas latitudes.

A inicios de este mes, el 3 de diciembre, el intérprete participó en Tango, Tango, un evento realizado por la municipalidad de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, al oeste de la Ciudad de Buenos Aires.

Ricardo Chiqui Pereyra realizó una presentación discográfica junto a Viveka Rosa. El famoso compartió escenario con artistas como Tango en Yunta, Zandra Risatti, Mriryan Quiroga y Rosendo Ahumada.