Escape from Alcatraz 2025, la verdad detrás del tráiler

En los últimos meses, en redes sociales se ha generado una gran expectativa por la supuesta llegada de una película llamada Escape from Alcatraz, pues se ha revelado un supuesto tráiler por el que aseguran que la cinta será protagonizada por Morgan Freeman, Jason Statham y Scarlett Johansson.

Fue en agosto del 2025 que se estreno un supuesto tráiler de Escape from Alcatraz en el que podemos ver a Morgan Freeman, Jason Statham y Scarlett Johansson en la cárcel durante diferentes momentos. Sin embargo, muchos fans se decepcionaran, pues este no es un avance real.

Muchos creyeron que este video era un anuncio real de una próxima película a estrenarse. Sin embargo, en la descripción de YouTube, el propio creador advirtió que esto no era real.

“Este video es un tráiler conceptual creado por un fan con fines puramente artísticos y de entretenimiento. Utilizando tecnología avanzada de inteligencia artificial, diseño de sonido, efectos visuales y análisis de películas, he creado cuidadosamente este tráiler para dar vida a mi visión. Es un homenaje a la creatividad, la narrativa y la magia del cine”, dijo.

Sobre la sinopsis del concepto del fan, describió; “¿Y si la prisión más infame del mundo nunca hubiera sido realmente ineludible? Escape from Alcatraz (2025) reinventa la legendaria historia con un estilo cinematográfico moderno, protagonizada por Morgan Freeman, Jason Statham y Scarlett Johansson".

Sigue: “Morgan Freeman interpreta a un sabio y veterano recluso que conoce los secretos de la isla, Jason Statham es el prisionero empedernido decidido a liberarse, y Scarlett Johansson interpreta a una abogada encubierta atrapada en un peligroso juego de engaños”.

A pesar de que el video ha resultado atractivo para muchos gracias a su llamativa historia y sus personajes principales interpretados por actores que han destacado en Hollywood a través de los años, hay que mencionar que hasta el día de hoy no hay planes para que se estrene una película llamada Escape from Alcatraz.