¿Qué parentesco tenía Nataly Montserrat con la esposa del Capi Pérez?

La trágica muerte de Nataly Montserrat González Barro ha resonado entre los seguidores de Itzel Barro y su esposo, El Capi Pérez, quienes enfrentan momentos difíciles tras la muerte de la joven que era una de sus familiares.

“Muchas gracias a todas las personas que compartieron la información de Nataly Monserrat González Barro. Ya fue localizada, desafortunadamente ya no está más con nosotros. Por indicaciones de la familia, no se compartirán detalles. Agradecemos su compresión y discreción”, lamentó Itzel Barro al compartir los detalles de la muerte de su familiar.

¿De qué murió Nataly Montserrat? Familiar de la esposa del Capi Perez ı Foto: Especial

Sin embargo, muchos se han preguntado cuál era el parentesco que existía entre la joven y la creadora de contenido, ya que esto no estaba del todo claro en los videos ya eliminados de la famosa donde pide ayuda a encontrarla antes de que se diera a conocer su fallecimiento.

Se identificó que la mujer era una prima materna de Itzel. La joven cursó la licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista entre 2015 y 2021 en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Además, en marzo de este año se matriculó en la Universidad Tecnológica de México, donde inició estudios en Psicología, reflejando su interés por ampliar su formación académica.

Se sabe que el caso de Nataly Montserrat se investiga bajo el protocolo de perspectiva de género y fue vista con vida por última vez el 25 de diciembre. Hasta el momento, una de las líneas de investigación apunta a una supuesta pelea con su pareja y no hubo evidencia superficial de un ataque físico en su contra.