¿Claudia Ciardone y Martín Migueles engañaron a Wanda Nara?

En las últimas horas, unas conversaciones filtradas de Martín Migueles han hecho estallar los rumores de que el hombre le fue infiel a la modelo argentina Wanda Nara con Claudia Ciardone, quien comparte profesión con la famosa.

Supuestamente, la conversación incluye un audio en el que dice “Clau, qué alegría escucharte. Si no tenés rencor o no te hice nada...” expresa en un audio y posteriormente, supuestamente le habría enviado la dirección de su casa y habría querido acordar un punto de encuentro.

Recientemente, en una emisión del programa Sálvese quien pueda, Claudia Ciardone habló de la supuesta infidelidad de Martín Migueles a Wanda Nara con ella. La mujer mostró sorpresa con que su ex pareja le volviera a escribir, pues aseguró que no hablan desde el 2023.

De este modo, la mujer quiso deslindarse de la polémica que la envuelve, al negar por completo cualquier relación reciente. Además, recordó que al inicio, él le mandó un mensaje de disculpas, lo que le pareció bien.

"Me escribió dos veces. Me mandó mensajes los primeros días de diciembre y después me llamó. Me insistió para verme, obviamente no era para tomar un café porque sé cómo habla él. Yo le dije que no porque estaba en pareja“, recordó.

A pesar de ello, las especulaciones no terminan, pues en La mañana con Moria aseguraron que Wanda habría decidido poner fin a la relación por la supuesta infidelidad. Nazarena Di Serio contó que “Wanda dejó de seguir a Migueles. Se terminó. Anoche”.

“Igual es eso para mí estrategia de Wanda. Después pasado mañana lo sigue de vuelta. Mañana ustedes la van a ver celebrando con él”, sospechó Mimi.

Gustavo Méndez aclaró que “está siendo investigado Martín Migueles por el tema de comprar dólar al precio oficial y venderlo al Blue. Era socio en una financiera de Elías Piccirillo, el de Jesica Cirio, quien está detenido”.

La relación de Wanda Nara con Martín Migueles comenzó hace seis meses y a través del tiempo, se han mostrado muy cercanos compartiendo con la familia de ella.