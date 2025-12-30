¿Quién es Luis Cavanagh? El ex novio de Romina Gaetani denunciado por violencia

El nombre de Luis Cavanagh ha generado controversia después de que el empresario fue acusado de violencia de género contra su ex novia, la actriz Romina Gaetani, quien ha recibido atención médica por varias heridas tras la agresión.

Romina Gaetani denunció a su ex pareja, el empresario Luis Cavanagh, por un hecho de violencia de género que ocurrió en el Tortugas Country Club, desde donde la actriz fue trasladada a un hospital después de haber sufrido varias lesiones.

El drama de Romina Gaetani: llegó al hospital con signos de haber sido golpeada 💔

💥 Mirá #ALaBarbarossa en vivo en https://t.co/2ECurz6Kmn 📺 pic.twitter.com/F9mmokNeMZ — telefe (@telefe) December 30, 2025

Se sabe que fue el personal de seguridad del barrio quien alertó a las autoridades sobre el altercado después de haber hablado con la artista, quien “se encontraba en estado de nerviosismo y manifestó haber sido agredida por su pareja”, según la denuncia a la que tuvo acceso el medio La Nación.

Según la intérprete, el ataque resultó por una discusión motivada por celos. Fue solicitada la presencia de policías y una ambulancia que trasladó al hospital a la famosa por el estado de nerviosismo en el que se encontraba.

¿Quién es Luis Cavanagh?

Es poco lo que se sabe del hombre de negocios, quien es un empresario de bajo perfil y cuyo único vínculo con el ambiente artístico es su ex novia. La actriz relató en entrevistas previas que el hombre evita la exposición mediática y mantiene su vida de manera privada.

Su relación con Romina comenzó en verano del 2024, cuando la actriz realizaba temporada teatral en Carlos Paz con la obra Un plan perfecto. “Estamos mitad en la casa de uno y mitad en la del otro”, señalaba en su momento en junio del 2025, celebrando los ocho meses de relación y mostrando al público una imagen de armonía y plenitud en la relación. Sin embargo, en octubre del 2025, la mujer sorprendió al revelar que estaba soltera, aunque no dio detalles sobre la separación.