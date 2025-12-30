¿Quién es Romina Gaetani? La actriz que denunció a su ex pareja por violencia

La actriz argentina Romina Gaetani denunció a su ex pareja, el empresario Luis Cavanagh, por un hecho de violencia de género que ocurrió en el Tortugas Country Club, desde donde la actriz fue trasladada a un hospital después de haber sufrido varias lesiones.

Se sabe que fue el personal de seguridad del barrio quien alertó a las autoridades sobre el altercado después de haber hablado con Romina Gaetani, quien “se encontraba en estado de nerviosismo y manifestó haber sido agredida por su pareja”, según la denuncia a la que tuvo acceso el medio La Nación.

El drama de Romina Gaetani: llegó al hospital con signos de haber sido golpeada 💔

Según la intérprete, el ataque resultó por una discusión motivada por celos. Fue solicitada la presencia de policías y una ambulancia que trasladó al hospital a la famosa por el estado de nerviosismo en el que se encontraba.

Tras cumplirse las diligencias correspondientes y luego de recibir atención médica, Gaetani fue dada de alta y se retiró a su domicilio. El episodio fue catalogado como “lesiones leves agravadas por el vínculo en el marco de violencia de género”.

La fiscal María José Basiglio, de la UFI de Género de Pilar, del Departamento Judicial San Isidro, colecta pruebas para llevar a juicio al empresario. Se reporta que ya existen algunos testimonios de valor para la causa y las lesiones de la artista han sido acreditadas.

¿Quién es Romina Gaetani?

Romina Gaetani es una mujer argentina de 48 años, nacida el 15 de abril de 1997, quien además es cantante y conductora. Es conocida principalmente por sus papeles protagónicos en las telenovelas Verano del 98, Chiquititas, Yago, Herederos de una venganza, Noche y día, Simona, La 1-5/18 y Buenos chicos, entre otras.

Cursó sus estudios secundarios en el instituto Santa Ana de Villa Ballester, en la zona Norte del Gran Buenos Aires. Al mostrar interés por la actuación desde joven, se inscribió en el instituto de teatro Andamio 90, en la carrera de actuación, durante un periodo de cuatro años.

Fue en el verano del 2024 que comenzó el romance entre Romina Gaetani y Luis Cavanagh. La pareja formalizó rápidamente su relación y ella no dudó en compartir con la prensa que se encontraba enamorada del empresario.

“Estamos mitad en la casa de uno y mitad en la del otro”, señalaba en su momento en junio del 2025, celebrando los ocho meses de relación y mostrando al público una imagen de armonía y plenitud en la relación. Sin embargo, en octubre del 2025, la mujer sorprendió al revelar que estaba soltera.