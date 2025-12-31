MTV cierra sus cinco canales de música y así fue la emotiva despedida

Estos son los canales que cierran de MTV

Ha llegado el fin de una era que marcó la manera de consumir música, pues MTV ha cerrado sus cinco canales de música después de más de 40 años en emisión, una noticia que sorprendió a quienes sintonizaban estos canales para encontrarse con la nostalgia de décadas pasadas.

El canal principal de MTV sigue en pie; sin embargo, hay cinco canales de la empresa que han resultado afectados por el cierre, los cuales son:

MTV Music: El principal canal de música actual y lanzamientos, con rotación 24/7 de videoclips.

MTV 80s: Dedicado a hits de los años 80, nostalgia de la era dorada de MTV con artistas como Michael Jackson y Madonna.

MTV 90s: Enfocado en los 90, con grunge, hip-hop y pop icónico de Nirvana, TLC y Britney Spears.

Club MTV: Especializado en dance, EDM y música para fiestas, heredero de programas como Club MTV.

MTV Live: Transmisiones en vivo de conciertos y sesiones acústicas, similar a Unplugged.

🥹 MTV se despidió con "Bye Bye Bye" de NSYNC ⭐️



📺 Apagó su señal después de 44 años



👉 Paramount Global ya había confirmado que el 31 de diciembre sería el último día de MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live.



🔜 La marca continuará en plataformas digitales, redes… pic.twitter.com/b42jeASjQx — Filo.news (@filonewsOK) December 31, 2025

En redes sociales, no faltaron los mensajes lamentando el cierre de los canales y las publicaciones que mostraban la despedida de varios de ellos, incluyendo las últimas canciones de varios de los canales, como MTV Music que usó ‘Bye Bye Bye’ de NSYNC O MTV 90’S que usó la canción ‘Goodbye’ de las Spice Girls.

La historia de MTV

Fue en la década de los 80’s que nació MTV, una de las señales más legendarias en la industria del entretenimiento donde destacaban los programas de videos musicales que en ciertos canales, eran transmitidos por 24 horas al día.

Si bien en su momento el proyecto era la revolución de la música, destacando por supuestamente anteponerse sobre la radio, de manera irónica terminó siendo opacada con la llegada del Internet, ahora que la música se consume a través de plataformas de video como YouTube o streaming como Apple Music y Spotify.

Este 31 de diciembre, el proyecto llegó a su final en varios países, principalmente en Europa, donde los canales de música dejarán de transmitirse. Estos son:

Irlanda

Francia

Austria

Reino Unido

Polonia

España

Brasil

Hungría

Alemania

Australia

Se prevé que el apagón llegue a casi toda Latinoamérica para 2026. En Estados Unidos, su funcionamiento continuará hasta que MTV haya tomado la decisión definitiva. Al mismo tiempo, se ha definido que la señal ahora estará más enfocada en los programas de telerrealidad y de entretenimiento, que siguen siendo de interés para el sector que ve televisión.