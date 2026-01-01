Amigo de Eleazar Gómez lo acusa de haberlo atacado: ‘Me intentó asfixiar’ | VIDEO

El actor Jorge Villalobos acusó a Eleazar Gómez de haber tratado de asfixiarlo, desatando una nueva ola de especulaciones en torno a la figura del finalista de La Granja VIP, quien en el pasado ya ha sido señalado como una persona agresiva y violenta.

¿Qué le hizo Eleazar Gómez a Jorge Villalobos?

Según Villalobos, el ataque de Eleazar Gómez ocurrió unos años atrás cuando eran “grandes amigos” y viajaron juntos a McAllen, Texas. Su viaje por la inauguración de un bar se tornó oscura cuando el famoso lo habría tratado de asfixiar.

Eleazar Gómez recuerda cuando estuvo en la cárcel ı Foto: Especial

De acuerdo con el conductor, Gómez habría cambiado su actitud de un momento a otro cuando le aventó un vaso de agua con hielos en el bar. Tras retirarse del lugar e ir al hotel donde se quedaban, dijo que el actor llevó gente al cuarto que compartían para seguir con la fiesta.

“Se le hizo muy chistoso, yo me enojé y le dije ‘qué te pasa o qué te está pasando’”, recordó Jorge Villalobos. “(Luego) me fueron a dejar al hotel. Me empecé a quedar dormido y escuché que él entró con gente, armó un after”.

Después, los amigos tuvieron un desencuentro cuando Eleazar lo confrontó tras quitarle el teléfono y sacar de contexto una conversación. Fue entonces que habría llegado al segunda agresión e intento de ahorcamiento.

“Me había quitado mi teléfono y durante todo el viaje se había puesto a maquinar para ver mis conversaciones porque decía que yo no era un buen amigo (...). En el estado que estaba de ebriedad, fiesta y etcétera, se le voló la cabeza. Se puso agresivo y ya viene la parte más grotesca: literal, me ahorcó, me intentó asfixiar”, contó.

Tras el momento, Jorge habría pedido ayuda a un familiar que no dudó en auxiliarlo en la situación de riesgo. “Me quitó mi pasaporte, mi celular y mis primas me dijeron ‘no vamos a las de ya’ (...). Estaba asustado, temblaba, lloraba”, recordó.

“En ese ínter, él había hecho una llamada con una persona que, según él, era un narcotraficante o algo así y le decía ‘cuando llegue al aeropuerto, se lo va cargar’. Si sea verdad o no, te amedrentan con un tema psicológico que va más allá de, entonces, todo lo que estuviera pasando, lo creía”, finalizó.

Hasta ahora, se desconoce la versión de Eleazar Gómez sobre el supuesto ataque e intento de ahorcamiento a su amigo.