El Patrón acorrala a Eleazar Gómez en La Granja VIP: ‘Eso es faltar al respeto’| VIDEO

Eleazar Gómez y Alberto del Río ‘El Patrón’ son dos de los participantes más polémicos de La Granja VIP, quienes si bien ya se han enfrentado anteriormente, recientemente dieron mucho de que hablar en un encontronazo que protagonizaron y que ha desatado la polémica entre los fans del programa de telerrealidad.

Pelea de El Patrón y Eleazar Gómez

En redes sociales, se hizo viral el momento de este domingo en La Granja VIP, donde Eleazar Gómez y El Patrón se enfrentaron, desatando una sensación fuerte de tensión en el programa y preocupación por parte del público, quienes piden una sanción como respuesta.

En el video compartido por las redes oficiales del programa, vemos al luchador Alberto del Río mientras finge una voz y muestra los músculos del tren superior, mientras le habla directamente al actor mexicano.

“Se levantó picudo, me da igual si estás harto de estar aquí”, señaló serio Eleazar, con lo que dejó claro que no tenía la intención de seguir con la broma de su compañero de programa, quien no dejaba de fingir la voz y hacer poses diversas.

Ante esto, Del Río expresó: “Lo verás wey, te voy a sacar la próxima semana”, ante lo que Eleazar respondió “sí, la próxima semana te saco de aquí” y el luchador le aseguró que lo estaría molestando todo el día y que “no iba a aguantar”.

“Te voy a ching** todo el día” advirtió El Patrón y contraparte le respondió que lo hiciera. Fue en ese momento que el deportista se acercó mucho más al histrión mientras mantenían la discusión acalorada.

Después de un momento, Eleazar expresó: “No me toques cabr**, eso es faltar al respeto” y buscó alejarse, un poco. “Te estás haciendo pipi”, se burló Alberto y siguieron con su intercambio.

“¿Me quieres dar un beso? No te me acerques, ¿estás harto de estar aquí? Vete" expresó Gómez y siguieron con su intercambio por un rato más, frente a compañeros como Fabiola Campomanes, quien observaba el intercambio. La situación continuó por un momento más hasta que Eleazar decidió entrar a la casa para detener el conflicto que bien pudo haber escalado.

Y es que Eleazar Gómez asegura que Alberto del Río lo tocó en sus partes íntimas sin consentimiento, lo que ha generado que varios usuarios pidan que saquen a El Patrón por dicha acción. Te dejamos algunos comentarios: