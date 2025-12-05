La Granja VIP: ¿Quién es el salvado y quién quedó nominado hoy 5 de diciembre?

Este viernes, La Granja VIP enfrentó nuevamente una velada llena de tensión y traiciones entre los participantes restantes en la competencia en camino a la gran final del reality show.

Esta semana, los nominados eran Alfredo Adame, Fabiola Campomanes, César Doroteo y Kim Shantal. Fue la influencer quien consiguió obtener la victoria en el juego de salvación el pasado viernes por segunda semana consecutiva.

De este modo, Kim Shantal obtuvo su propia salvación, sin mencionar que quedó con el poder de poder seleccionar a cuál de sus compañeros sumar a la placa este viernes y a quién de los nominados salvar en esta ocasión.

¿A quién salvó Kim Shantal y a quién nominó?

Antes de la gala, se decía que Kim Shantal podría nominar a Eleazar Gómez, con quien ha tenido varios problemas en el pasado, aunque recientemente el actor trató de limar asperezas con ella.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Para votar por tu granjero favorito, tendrás que contar con la aplicación de TV Azteca En Vivo, que puedes encontrara en tu tienda de aplicaciones del teléfono. Puedes votar todos los días y hasta 10 veces por la misma persona o repartiéndolos como mejor te parezca.

Dentro de la aplicación, encontrarás un ícono que dice La Granja VIP. Entra al apartado y ve a la sección ‘votar’ para elegir a tu favorito.

