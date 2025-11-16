Tefi Valenzuela responde a Eleazar Gómez tras decir que fue ‘injusto’ estar en prisión: ‘Nunca serás víctima’

Eleazar Gómez es uno de los participantes más polémicos de La Granja VIP, quien ha aprovechado su tiempo dentro para que el público lo conozca mejor, revelando así detalles de sus mayores polémicas.

Además de tener enfrentamientos con sus compañeros de reality show, Eleazar Gómez decidió hablar de un momento que le cambió la vida, dando su perspectiva de porqué terminó en la cárcel, acusado de ejercer violencia contra su entonces pareja, la modelo Tefi Valenzuela.

Tefi Valenzuela y Eleazar Gómez ı Foto: Especial

Tefi Valenzuela reacciona a declaraciones de Eleazar Gómez sobre su tiempo en prisión

Fue en una conversación con otro participante de La Granja VIP que el histrión aseguró que le “pusieron un cuatro” para llevarlo preso, una declaración que desató sorpresa y críticas en redes sociales y llegó a oídos de su víctima.

“A mí me pusieron un cuatro. Obviamente cuando vieron cómo vivía, cuando vieron todo el pedo, literal era de otro país (aludiendo a la nacionalidad venezolana de Valenzuela)”, dijo el actor. Agregó que las autoridades “se la aplicaron bien duro” y que a partir de ello “fue a parar un rato al bote”.

Tefi Valenzuela, quien fue la mujer que lo denunció, no se quedó callada y publicó un video de pocos segundos con un amplio texto en el que se defendía de las declaraciones de su ex,

“A ti nadie te puso un 4, ni nadie te aplicó nada bien duro. Duro lo que has golpeado, mordido, arrastrado y ahorcado a mí y a otras mujeres”, sentenció ella.

@tefivalenzuela Este video es de 6 noviembre 2025 en TV Azteca donde mi agresor vuelve a mencionarme . Tú Eleazar en la corte el 2021 cuando te dieron tu condena después de ser vinculado a proceso por las pruebas , aceptaste frente al juez haberme golpeado brutalmente y se te encontró CULPABLE , y ahora te inventas que te pusimos un 4 , como si fuera un chiste que intentaras M@TARME . Yo a ti decidi interpretarte como un maestro en mi vida , perdonarte y después de eso yo me convertí en una mejor persona y si eso tenía que pasar para que yo mejore no me quejo , se lo agradezco a Dios , pero no voy a permitir que te victimices, ni que engañes , para lavar tu imagen , no eres y nunca serás una víctima . Donde quedaron tus disculpas y tu disque arrepentimiento ? .Tu estás reviviendo un pasado que yo había dejado de lado. Ya déjame en paz y sigue tu camino lejos de mí #lagranjavip #eleazargomez #violencia #8m #niunamas ♬ AURA - Ogryzek

En ese sentido, recordó cómo terminó el caso: “El juez te declaró culpable, el médico legista te declaró culpable y muchas de tus víctimas, con pruebas, te han denunciado públicamente. Jamás te di el perdón ni lo que tu gente se inventó”, señaló.

Tefi añadió que en esta nueva oportunidad para rehacer su vida, su agresor debería “hacerlo con dignidad” y reconocer sus errores, pues “todos tenemos derecho a ser mejores y reivindicarnos”.

“¡Pero no tratando de victimizarte y cambiar la historia que jamás podrás defender! 5 años y no has aprendido de lo que nos pasó, que lástima. No eres y nunca serás una víctima”, aclaró.

“Ahora te inventas que te pusimos un 4, como si fuera un chiste que intentaras matarme”, agregó Tefi Valenzuela en el texto del video, mostrando su enojo con las recientes declaraciones de su ex.

Fue en el año 2021 que Eleazar Gómez terminó en la cárcel