Tefi Valenzuela responde a Eleazar Gómez tras decir que fue ‘injusto’ estar en prisión: ‘Nunca serás víctima’

Eleazar Gómez es uno de los participantes más polémicos de La Granja VIP, quien ha aprovechado su tiempo dentro para que el público lo conozca mejor, revelando así detalles de sus mayores polémicas.
Además de tener enfrentamientos con sus compañeros de reality show, Eleazar Gómez decidió hablar de un momento que le cambió la vida, dando su perspectiva de porqué terminó en la cárcel, acusado de ejercer violencia contra su entonces pareja, la modelo Tefi Valenzuela.
Tefi Valenzuela reacciona a declaraciones de Eleazar Gómez sobre su tiempo en prisión
Fue en una conversación con otro participante de La Granja VIP que el histrión aseguró que le “pusieron un cuatro” para llevarlo preso, una declaración que desató sorpresa y críticas en redes sociales y llegó a oídos de su víctima.
“A mí me pusieron un cuatro. Obviamente cuando vieron cómo vivía, cuando vieron todo el pedo, literal era de otro país (aludiendo a la nacionalidad venezolana de Valenzuela)”, dijo el actor. Agregó que las autoridades “se la aplicaron bien duro” y que a partir de ello “fue a parar un rato al bote”.
Tefi Valenzuela, quien fue la mujer que lo denunció, no se quedó callada y publicó un video de pocos segundos con un amplio texto en el que se defendía de las declaraciones de su ex,
“A ti nadie te puso un 4, ni nadie te aplicó nada bien duro. Duro lo que has golpeado, mordido, arrastrado y ahorcado a mí y a otras mujeres”, sentenció ella.
En ese sentido, recordó cómo terminó el caso: “El juez te declaró culpable, el médico legista te declaró culpable y muchas de tus víctimas, con pruebas, te han denunciado públicamente. Jamás te di el perdón ni lo que tu gente se inventó”, señaló.
Tefi añadió que en esta nueva oportunidad para rehacer su vida, su agresor debería “hacerlo con dignidad” y reconocer sus errores, pues “todos tenemos derecho a ser mejores y reivindicarnos”.
“¡Pero no tratando de victimizarte y cambiar la historia que jamás podrás defender! 5 años y no has aprendido de lo que nos pasó, que lástima. No eres y nunca serás una víctima”, aclaró.
“Ahora te inventas que te pusimos un 4, como si fuera un chiste que intentaras matarme”, agregó Tefi Valenzuela en el texto del video, mostrando su enojo con las recientes declaraciones de su ex.
Fue en el año 2021 que Eleazar Gómez terminó en la cárcel