Manola Diez lanza amenaza contra Teo: ‘Afuera tengo vatos...’ | VIDEO

Las tensiones han aumentado entre los participantes de La Granja VIP, lo que ha resultado en fuertes encontronazos y roces, como un conflicto nuevo entre Manola Diez y César Doroteo ‘Teo’, donde ya hasta hubo amenazas.

Y es que Manola Diez ha demostrado que es una mujer explosiva y llena de matices, por lo que una serie de acaloradas discusiones con Teo han provocado que ella haya decidido lanzarse contra él y advertir que podría sufrir graves consecuencias si sigue metiéndose con ella.

Teo le fue a preguntar directamente a Manola que fue lo que le ofendió en la mañana, y ella dice que no se acuerda pero que fue algo...y que por la nominación de ayer y que porque no va a permitir que un hombre la ofenda... 😐, khe?#LaGranjaVIP #aztecauno pic.twitter.com/rGl9gJDHmC — Mr Sour Candy 🍬 (@MrDiegoPerez11) November 13, 2025

Todo habría iniciado por una actividad grupal que encendió los ánimos de varios participantes. A pesar de que el influencer ha tratado de aclarar la situación en el pasado, para muchos parece ser que ni la actriz tiene muy claro lo que sucedió, pues cuando él le preguntó porqué se había sentido ofendida por él, ella no recordaba.

De este modo, ella dijo que algo le dijo sobre las gallinas y él aclaró que se trataba de un tema con las gallinas. “Para mi que un hombre me diga algo, mejor que me lo diga a la cara”, indicó.

Manola Diez estalla contra Teo y lanza fuerte amenaza

Frente a la creciente tensión con Teo, ahora Manola se sinceró sobre lo que ella consideraba como faltas de respeto de parte del creador de contenido, en una conversación con Eleazar Gómez donde ella argumentó que no permitiría que la agredieran verbalmente.

“El pend*jo este desde ayer me está cag*ndo el palo. Afuera tengo vatos que se lo madrean, se está metiendo con una mujer, que ya le baje. Yo vine por la esta y se metió como desesperado. Se siente muy chingón porque lo están apoyando los otros”, dijo Manola Díez.

Si tanto predican con que siempre leen al público espero que hablen de las amenazas de Manola hacia Teo.



Basta de hacerse los locos para seguir construyendo sus narrativas de víctimas, queridos conductores. #LaGranjaVIP pic.twitter.com/yuezrryTa9 — JJ ♡✧˖° (@j__kos) November 14, 2025

Esta fuerte declaración fue una amenaza directa en contra de Teo por parte de Manola, ya que habló de personas fuera del programa que pueden dañar de algún modo al famoso.

Ante de esto, Eleazar buscó apoyarla, al decirle que él la defendería: “Si te vuelve a hablar así, le voy a decir que tenga cuidado, que tenga cuidado cómo te habla, que cuide su tono de voz”, dijo, “a quien sea que le hable mal a Manola, le voy a decir que cuide su tonito de voz”, añadió.

Además de Teo, Manola Diez ha tenido problemas con otras celebridades de La Granja VIP, siendo una de las participantes más conflictivas del programa desde que comenzó el mismo hace cinco semanas.