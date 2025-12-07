La Granja VIP: ¿Quién sale eliminado hoy 7 de diciembre 2025?

Este domingo, uno de los participantes de La Granja VIP queda fuera de la competencia que se encuentra en sus últimas semanas. Los nominados son La Bea, César Doroteo ‘Teo’, Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori.

¿Quién es el eliminado de La Granja VIP?

Las opiniones estaban divididas sobre quién sería el eliminado de esta semana en La Granja VIP, aunque muchos señalaban que Teo y Bea serían los que permanecerían en el programa una semana más.

En camino a la gran final, en redes sociales no se detienen los comentarios y opiniones en torno a los participantes del reality show, quienes se han dejado ver en sus momentos más vulnerables y a su vez, parecen no estar listos para quedar fuera.

Por ello, varios encontronazos han dado de qué hablar, como el que protagonizaron Alfredo Adame y Kim Shantal recientemente, desatando el llanto de la joven conductora.

La joven inició la discusión al nominar al actor, quien no dudó en señalar que el famoso la había “decepcionado como persona y como jugador”. Además, atribuyó sus cuestionables actitudes a una reacción defensiva frente a la presión del concurso.

Adame reaccionó: “En uno de tus pleitos de verdulera con Manola, porque para mí eso eres, una verdulera... me llamaste ‘viejillo’”, señaló él.

También hubo una conversación entre Sergio Mayer Mori y La Bea, pues ambos sentían “vibras pesadas” e parte del otro, lo que generó tensiones entre ellos. “Por qué me mes así Bea, desde el martes, me llevas echando unas vibras como si tu yo no hubiéramos teniendo una conversación”, dijo Mayer Mori.

“Tu y yo tuvimos una conversación, en efecto tuvimos una charla, pues que te digo tu también tuviste una vibra muy pesada esta semana”, le respondió la comediante.

Sin embargo, el encuentro que más ha dado de qué hablar en esta ocasión es el que hubo entre Eleazar Gómez y El Patrón, ya que señalaron que el ex boxeador acorraló al actor en un momento de tensión entre ambos.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO