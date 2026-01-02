Pink recibe el Año Nuevo internada en el hospital

LA CANTANTE Pink le dio la bienvenida al 2026 sin fuegos artificiales ni cena, sino en la cama del hospital, donde se recupera de una cirugía en el cuello, pues le colocaron dos discos artificiales, reveló en su cuenta de Instagram.

“Puede que no sea un elegante estiramiento facial, pero me van a poner dos discos nuevos y brillantes en el cuello. Una nueva cicatriz, un nuevo recordatorio de que aprecio este vehículo que tengo y que lo uso con todas mis fuerzas”, escribió en el mensaje que acompañó la fotografía en la que se le vio con una gran sonrisa en la cama del hospital.

Pink también reflexionó sobre lo que significa ser una roquera. Es bien sabido que la intérprete durante sus conciertos realiza impresionantes acrobacias aéreas. “El rock and roll es un deporte de contacto”, externó.

Aprovechó también para compartir que su 2025 estuvo lleno de retos. “Este año fue un desafío intenso para todos nosotros; abarcó todo el espectro, desde lo absolutamente devastador hasta lo levemente molesto. Pero, en medio de todo eso, hubo tanta belleza. Tuve la oportunidad de despertarme cada día, levantarme de la cama y ocuparme de mis asuntos… Me hace muy feliz decirle adiós al año de la serpiente y darle la bienvenida al del caballo. Dejo atrás todo mi dolor en el 2025”, comentó.

Dijo sentirse agradecida por amar a sus hijos y ayudarlos a cumplir cada uno de sus sueños, pero también se dijo feliz por darse la oportunidad de “amar y reír, cocinar y bailar, llorar y gritar, perdonar y pedir disculpas”.

También compartió que se despidió de personas “increíblemente importantes y saludé a otras nuevas. Este año he hecho realidad sueños, pero también pesadillas. Y termino el año rindiéndole reverencia a mi cuerpo, prestándole atención y reparándolo”.

Pink tiene agendada una cita con sus fans mexicanos el próximo 26 de abril en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. La última vez que visitó el país fue en 2010.