El músico británico Roger Waters, fundador y bajista de la legendaria banda Pink Floyd, volvió a generar polémica en redes sociales dentro del ámbito político internacional tras pronunciarse sobre la captura de Nicolás Maduro y la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el famoso criticó duramente al presidente Donald Trump y pidió respeto a la soberanía del país.

El músico de 82 años también se ha pronunciado en contra del genocidio de Israel en Gaza, además de ser cercano al presidente de Colombia Gustavo Petro y a Luiz Inácio Lula da Silva, mandatario de Brasil.

Roger Waters de Pink Floyd exige a Donald Trump salir de Venezuela

El artista Roger Waters expresó a través de su cuenta oficial de Instagram: “Por el amor de Dios, Venezuela es una nación soberana, quiten sus manos de ahí, gringos”. (For God’s sake Venezuela is a sovereign nation, hands off, gringos)

Con estas palabras, dejó clara su postura frente a lo que calificó como una agresión injustificada contra el pueblo venezolano y su gobierno.

Además, a través de otro clip, Roger Waters aseguró que la mayoría de la población mundial rechaza las acciones emprendidas por Washington: “Estamos todos paralizados por la salvaje agresión activa, cometida por el imperio de EU, contra nuestras hermanas, nuestros hermanos y camaradas venezolanos”.

El intérprete no dudó en expresar su descontento con las acciones ilegales de Donald Trump en Venezuela, mismas que significan el regreso del intervencionismo estadounidense de los 70: “Estamos con ustedes, ninguno de nosotros, alrededor del mundo, sólo Dios sabe qué porcentaje, pero probablemente el 99 por ciento de todas las personas mundialmente estamos diciendo que deploramos sus acciones”.

El músico de Pink Floyd también se refirió directamente al mandatario estadounidense, a quien pidió reflexionar sobre sus decisiones: “Por Dios santo, madura, deja de comportarte como la gente de un patio de escuela, este es nuestro mundo, no el suyo”.

Roger Waters, conocido por su activismo político y social, insistió en que no es un hombre de oración, pero sí de acción: “Si yo fuera un hombre de oración, estaría rezando por el presidente Maduro; no soy un hombre de oración, pero soy un hombre activo y haré todo lo que esté en mi poder para apoyar a Venezuela, un país en sufrimiento, por el actuar de la policía gringa”.

#ENVIDEO📹 | El músico y cantautor inglés Roger Waters, calificó como "acto salvaje de agresión" el ataque militar de Estados Unidos🇺🇸 contra Venezuela🇻🇪, así como el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro pic.twitter.com/uoSQ09Cu2a — teleSUR TV (@teleSURtv) January 3, 2026

La declaración de Waters generó un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios celebraron su solidaridad con Venezuela, otros cuestionaron su apoyo a Nicolás Maduro, quien acumula cientos de denuncias de violaciones a los derechos humanos durante su gobierno.