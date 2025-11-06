‘Bravo Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Bravo por darle asilo político a Betssy Chavez’: Roger Waters

El músico británico Roger Waters, fundador de la mítica banda de rock Pink Floyd, publicó en su cuenta de Instagram un reconocimiento a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por otorgar asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra de Perú durante el gobierno de Pedro Castillo.

“Bravo Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Bravo por darle asilo político a Betssy Chavez. Betssy Chávez quien debería ser la primera ministra de Perú en este momento y sería sino fuera por el litio y los gringos robando el litio de su país”, comentó a través de un video posteado en su cuenta de IG en la que tiene más de un millón 400 mil seguidores.

El también activista le deseó mucha fuerza a la mandataria mexicana a quien reconoció por la actitud humanitaria que ha tomado su gobierno.

“Y gracias Claudia Sheinbaum y eso es suficiente para esta mañana. Dejen a Pedro Castillo fuera de la cárcel imbéciles, él es el presidente electo de Perú”, resalta.

El asilo a Betssy Chávez está justificado conforme al artículo 4° de la Convención de Caracas, y fue otorgado al amparo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tras una evaluación minuciosa por parte de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores del Gobierno de México, debido a que la ex ministra ha mencionado que fue víctima de varias violaciones a sus derechos procesales y de una persecución política.

MSL