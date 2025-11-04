¿Quién es Betssy Chávez, qué hizo y de qué se le acusa?

El gobierno de Perú decidió romper relaciones diplomáticas con México, luego de afirmar que, en un acto de “injerencia” en asuntos internos del país, se le concediera el asilo político a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez.

El canciller peruano Hugo de Zela indicó que Chávez estaba siendo asilada en “la residencia de la Embajada de México en el Perú”, momentos después se realizó el anuncio de la decisión de romper relaciones.

Por su parte, México defendió el asilo que otorgó a Chávez, y consideró que la decisión unilateral de Lima de romper relaciones es “excesiva” y “desproporcionada”.

#ÚLTIMAHORA 🚨‼️



🇵🇪🇲🇽 EL GOBIERNO DE PERÚ ROMPE RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON MÉXICO.



Esto después de que se informara que la exprimer ministra peruana Betsy Chávez “está siendo aislada” en la embajada de México en Lima. pic.twitter.com/HEc3RRxWd1 — Mateo Cornejo (@mateocornejom_) November 3, 2025

¿Quién es Betssy Chávez?

Betssy Betzabet Chávez Chino nació el 3 de junio de 1989 en ciudad nueva, Tacna, Perú.

La abogada y política peruana fungió como congresista para el periodo de 2021-2026, aunque no llegó a completarlo pues fue desaforada por el congreso en marzo de 2023.

La exfuncionaria había estado en prisión desde junio del 2023 y fue liberada por un juez en septiembre de este año para asumir su defensa en libertad.

📺 | Betssy Chavez: "A mis hnos y hnas compatriotas les digo que NO es mi voluntad ir a ningún lugar que me aleje de mi patria, elijo permanecer en la tierra que me vió nacer". Hoy Betssy está refugiada en la embajada de México, a punto de fugarse, y los zdm están sordos y mudos. pic.twitter.com/tfrKjlSj3H — Carlo Martin (@Liberfach0) November 4, 2025

¿Qué hizo y de qué se le acusa?

La Fiscalía peruana acusa a Chávez, de ser coautora del delito de rebelión contra los poderes del Estado a raíz de su participación en los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo dispuso la disolución del Congreso y el cierre temporal de las instituciones constitucionales, lo que finalmente derivó en su destitución.

La Fiscalía solicita para la exfuncionaria una pena de hasta 25 años de cárcel, y se encontraba siendo procesada por el presunto delito de conspiración contra el Estado.

Chávez está en libertad con restricciones, luego de un fallo del Tribunal Constitucional de Perú que declaró nula la prolongación de una medida en su contra de prisión preventiva que estaba fuera de plazo.

Sin embargo, el proceso por rebelión continúa en curso, y el Ministerio Público mantiene abierto el riesgo de fuga como elemento central de su solicitud de prisión o de otras medidas más estrictas.

Betsy Chávez, hoy perseguida política tras el golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo, es víctima de una cacería judicial y mediática que busca silenciar a quienes no se someten al poder. Toda nuestra solidaridad con la compañera Betsy. pic.twitter.com/X4qTrlvYH0 — Radio Popular 🇵🇪 (@RadioPopularPe) November 3, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT