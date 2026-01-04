Critics Choice Awards 2026: Ellos son todos los ganadores de los premios

La temporada de premios arranca con todo con los Critics Choice Awards 2026, donde se galardona lo mejor del cine y la televisión. Este año no es la excepción con proyectos como Una Battala tras Otras, Wicked: For Good, Sinners y Hamnet en las películas y The Pitt, Severance, Hacks, The Studio y Nobody Wants This en las series.
Ganadores de los Critics Choice Awards 2026
Te compartimos la lista de ganadores para los Critics Choice Awards 2026 a continuación:
CINE
Mejor película
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Jay Kelly
- Marty: Juego supremo
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Pecadores
- Sueños de trenes
- Wicked: Por siempre
Mejor dirección
- Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
- Ryan Coogler – Pecadores
- Guillermo del Toro- Frankenstein
- Josh Safdie – Marty: Juego supremo
- Joachim Trier – Valor sentimental
- Chloé Zhao – Hamnet
Mejor actriz
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Chase Infiniti – Una batalla tras otra
- Renate Reinsve – Valor sentimental
- Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee
- Emma Stone – Bugonia
Mejor actor
- Timothée Chalamet – Marty: Juego supremo
- Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
- Joel Edgerton – Sueños de trenes
- Ethan Hwake – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Pecadores
- Wagner Moura – El agente secreto
Mejor actriz de reparto
- Elle Fanning – Valor sentimental
- Ariana Grande – Wicked: Por siempre
- Inga Ibsdotter Lilleas – Valor sentimental
- Amy Madigan – La hora de la desaparición GANADORA
- Wunmi Mosaku – Pecadores
- Teyana Taylor – La hora de la desaparición
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro – Una batalla tras otra
- Jacob Elordi – Frankenstein GANADOR
- Paul Mescal – Hamnet
- Sean Penn – Una batalla tras otra
- Adam Sandler – Jay Kelly
- Stellan Skarsgard – Valor sentimiental
Mejor guion original
- Jay Kelly
- Marty: Juego supremo
- Pecadores
- La hora de la desaparición
- Lo siento, cariño
- Valor sentimental
Mejor guion adaptado
- Una batalla tras otra
- Sueños de trenes
- La única opción
- Frankenstein
- Bugonia
- Hamnet
Mejor ensamble actoral
- Hamnet
- Jay Kelly
- Marty: Juego supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Wicked: Por siempre
Mejor actor / actriz joven
- Everett Blunck – The Plague
- Miles Catton – Pecadores
- Cary Christopher – La hora de la desaparición
- Shannon Mahina Gorman – Familia en renta
- Jacobi Jupe – Hamnet
- Nina Ye – Left Handed Girl
Mejor edición
- Una casa de dinámita
- F1 GANADOR
- Marty: Juego supremo
- Una batalla tras otra
- La vecina perfecta
- Pecadores
Mejor fotografía
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sueños de trenes
Mejor diseño de producción
- Los 4 Fantásticos: Primeros pasos
- Frankenstein GANADOR
- Hamnet
- Marty: Juego supremo
- Pecadores
- Wicked: Por siempre
Mejores efectos visuales
- Avatar: Fuego y cenizas GANADOR
- F1
- Frankenstein
- Misión: imposible – La sentencia final
- Pecadores
- Superman
Mejor diseño de vestuario
- Frankenstein GANADOR
- Hedda
- Hamnet
- El beso de la mujer araña
- Pecadores
- Wicked: Por siempre
Mejor sonido
- F1 GANADOR
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sirat: Trance en el desierto
- Tiempo de guerra
Mejor maquillaje y peinado
- Exterminio: La evolución
- Frankenstein GANADOR
- Pecadores
- La máquina
- La hora de la desaparición
- Wicked: Por siempre
Mejor canción original
- Drive – F1
- Golden – Las guerreras K-Pop
- I Lied To You – Pecadores
- Clothed by the Sin – El testimonio de Ann Lee
- Train Dreams – Sueños de trenes
- The Girl In The Bubble – Wicked: Por siempre
Mejor música original
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty: Juego supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor comedia
- Eternidad
- La baladda de la isla
- Friendship
- ¿Y dónde está el policía? GANADOR
- El esquema fenicio
- Amores compartidos
Mejor película animada
- Arco
- Elio
- En tus sueños
- Las guerreras K-Pop
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor diseño de stunts
- Bailarina
- F1
- Misión: imposible – La sentencia final
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Tiempo de guerra
Mejor película internacional
- Fue sólo un accidente
- Left-Handed Girl
- La única opción
- El agente secreto GANADOR
- Sirat: Trance en el desierto
- Belén
TELEVISIÓN
Mejor serie de drama
- Alien: Earth
- Andor
- La diplomática
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Severance
- Task
Mejor actor en serie de drama
- Sterling K. Brown – Paradise
- Diego Luna – Andor
- Mark Ruffalo – Task
- Adam Scott – Severance
- Billy Bob Thornton – Landman
- Noah Wyle – The Pitt
Mejor actriz en serie de drama
- Kathy Bates – Matlock
- Carrie Coon – La edad dorada
- Britt lower – Severance
- Bella Ramsey – The Last of Us
- Keri Ruseell – La diplomática
- Rhea Seehorn – Pluribus
Mejor actor de reparto en serie de drama
- Patrick Bott – The Pitt
- Billy Crudup – The Morning Show
- Ato Essandoh – La diplomática
- Wood Harris – Forever
- Tom Pelphrey – Task
- Tramell Tillman – Severance
Mejor actriz de reparto en serie de drama
- Nicole Beharie – The Morning Show
- Denée Benton – La edad dorada
- Allison Janney – La diplomática
- Katherine LaNosa – The Pitt
- Greta Lee – The Morning Show
- Skye P. Marshall – Matlock
Mejor serie de comedia
- Abbott Elementary
- Elsbeth
- Ghosts
- Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders In The Building
- The Righteous Gemstones
- The Studio GANADORA
Mejor actriz en serie de comedia
- Kristen Bell – Nobody Wants This
- Natasha Lyonne – Poker Face
- Rose McIver – Ghosts
- Edi Patterson – The Righteous Gemstones
- Carrie Preston – Elsbeth
- Jean Smart – Hacks GANADORA
Mejor actor en serie de comedia
- Adam Brody – Nobody Wants This
- Ted Danson – A Man on the Inside
- David Alan Grier – St. Denis Medical
- Danny McBride – The Righteous Gemstones
- Seth Rogen – The Studio GANADOR
- Alexander Skarsgård – Murderbot
Mejor actor de reparto en serie de comedia
- Ike Barinholtz – The Studio GANADOR
- Paul W. Downs – Hacks
- Asher Grodman – Ghosts
- Oscar Nuñez – The Paper
- Chris Perfetti – Abbott Elementary
- Timothy Simons – Nobody Wants This
Mejor actriz de reparto en serie de comedia
- Danielle Brooks – Peacemaker
- Hannah Einbinder – Hacks
- Janelle Jones – Abbott Elementary GANADORA
- Justine Lupe – Nobody Wants This
- Ego Nwadim – Saturday Night Live
- Rebecca Wisocky – Ghosts
Mejor serie limitada
- Adolescencia GANADOR
- All Her Fault
- Chief of War
- Death by Lightning
- Devil in Disguise: John Wayne Gacy
- Dope Thief
- Dying for Sex
- The Girlfriend
Mejor película para la televisión
- Bridget Jones: Loca por él
- Deep Cover
- El abismo secreto
- Mountainhead
- Nonnas
- Summer of ‘69
Mejor Actor de Reparto en una Miniserie o Película Hecha para Televisión
- Owen Cooper – Adolescence GANADOR
- Wagner Moura – Dope Thief
- Nick Offerman – Death by Lightning
- Michael Peña – All Her Fault
- Ashley Walters – Adolescence
- Ramy Youssef – Mountainhead
Mejor Actor en una Miniserie o Película Hecha para Televisión
- Michael Chernus – Devil in Disguise: John Wayne Gacy
- Stephen Graham – Adolescence GANADOR
- Brian Tyree Henry – Dope Thief
- Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story
- Matthew Rhys – The Beast in Me
- Michael Shannon – Death by Lightning
Mejor actriz en serie limitada o película para televisión
- Jessica Biel – The Better Sister
- Meghann Fahy – Sirens
- Sarah Snook – All Her Fault GANADORA
- Michelle Williams – Dying for Sex
- Robin Wright – The Girlfriend
- Renée Zellweger – Bridget Jones: Loca por él
Mejor serie en lengua extranjera
- Acapulco
- Last Samurai Standing
- Mussollini: Son of the Country
- Red Alert
- El juego del calamar
- When No One Sees Us
Mejor serie animada
- Bob Burger’s
- Harley Quinn
- Long Story Short
- Marvel Zombies
- South Park GANADROA
- Your Friendly Neighborhood Spider-Man
Mejor talk show
- The Daily Show
- Hot Ones
- Jimmy Kimmel Live!
- Late Night with Seth Meyers
- The Late Show with Stephen Colbert
- Watch What Happens Live with Andy Cohen
Mejor especial de comedia
- Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
- Caleb Hearon: Model Comedian
- Leanne Morgan: Unspeakable Things
- Marc Maron: Panicked
- Sarah Silverman: PostMortem
- SNL 50 Anniversary GANADOR
INFORMACIÓN EN DESARROLLO