¿Quién ganó?

Critics Choice Awards 2026: Ellos son todos los ganadores de los premios

Te compartimos la lista completa de los mejores actores y proyectos del cine y la televisión

Critics Choice Awards 2026
Critics Choice Awards 2026 Foto: Especial
Por:
Mariana Garibay

La temporada de premios arranca con todo con los Critics Choice Awards 2026, donde se galardona lo mejor del cine y la televisión. Este año no es la excepción con proyectos como Una Battala tras Otras, Wicked: For Good, Sinners y Hamnet en las películas y The Pitt, Severance, Hacks, The Studio y Nobody Wants This en las series.

Ganadores de los Critics Choice Awards 2026

Te compartimos la lista de ganadores para los Critics Choice Awards 2026 a continuación:

CINE

Mejor película

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Jay Kelly
  • Marty: Juego supremo
  • Una batalla tras otra
  • Valor sentimental
  • Pecadores
  • Sueños de trenes
  • Wicked: Por siempre

Mejor dirección

  • Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
  • Ryan Coogler – Pecadores
  • Guillermo del Toro- Frankenstein
  • Josh Safdie – Marty: Juego supremo
  • Joachim Trier – Valor sentimental
  • Chloé Zhao – Hamnet

Mejor actriz

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
  • Chase Infiniti – Una batalla tras otra
  • Renate Reinsve – Valor sentimental
  • Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee
  • Emma Stone – Bugonia

Mejor actor

  • Timothée Chalamet – Marty: Juego supremo
  • Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
  • Joel Edgerton – Sueños de trenes
  • Ethan Hwake – Blue Moon
  • Michael B. Jordan – Pecadores
  • Wagner Moura – El agente secreto

Mejor actriz de reparto

  • Elle Fanning – Valor sentimental
  • Ariana Grande – Wicked: Por siempre
  • Inga Ibsdotter Lilleas – Valor sentimental
  • Amy Madigan – La hora de la desaparición GANADORA
  • Wunmi Mosaku – Pecadores
  • Teyana Taylor – La hora de la desaparición

Mejor actor de reparto

  • Benicio del Toro – Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi – Frankenstein GANADOR
  • Paul Mescal – Hamnet
  • Sean Penn – Una batalla tras otra
  • Adam Sandler – Jay Kelly
  • Stellan Skarsgard – Valor sentimiental

Mejor guion original

  • Jay Kelly
  • Marty: Juego supremo
  • Pecadores
  • La hora de la desaparición
  • Lo siento, cariño
  • Valor sentimental

Mejor guion adaptado

  • Una batalla tras otra
  • Sueños de trenes
  • La única opción
  • Frankenstein
  • Bugonia
  • Hamnet

Mejor ensamble actoral

  • Hamnet
  • Jay Kelly
  • Marty: Juego supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Wicked: Por siempre

Mejor actor / actriz joven

  • Everett Blunck – The Plague
  • Miles Catton – Pecadores
  • Cary Christopher – La hora de la desaparición
  • Shannon Mahina Gorman – Familia en renta
  • Jacobi Jupe – Hamnet
  • Nina Ye – Left Handed Girl

Mejor edición

  • Una casa de dinámita
  • F1 GANADOR
  • Marty: Juego supremo
  • Una batalla tras otra
  • La vecina perfecta
  • Pecadores

Mejor fotografía

  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sueños de trenes

Mejor diseño de producción

  • Los 4 Fantásticos: Primeros pasos
  • Frankenstein GANADOR
  • Hamnet
  • Marty: Juego supremo
  • Pecadores
  • Wicked: Por siempre

Mejores efectos visuales

  • Avatar: Fuego y cenizas GANADOR
  • F1
  • Frankenstein
  • Misión: imposible – La sentencia final
  • Pecadores
  • Superman

Mejor diseño de vestuario

  • Frankenstein GANADOR
  • Hedda
  • Hamnet
  • El beso de la mujer araña
  • Pecadores
  • Wicked: Por siempre

Mejor sonido

  • F1 GANADOR
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sirat: Trance en el desierto
  • Tiempo de guerra

Mejor maquillaje y peinado

  • Exterminio: La evolución
  • Frankenstein GANADOR
  • Pecadores
  • La máquina
  • La hora de la desaparición
  • Wicked: Por siempre

Mejor canción original

  • Drive – F1
  • Golden – Las guerreras K-Pop
  • I Lied To You – Pecadores
  • Clothed by the Sin – El testimonio de Ann Lee
  • Train Dreams – Sueños de trenes
  • The Girl In The Bubble – Wicked: Por siempre

Mejor música original

  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty: Juego supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Mejor comedia

  • Eternidad
  • La baladda de la isla
  • Friendship
  • ¿Y dónde está el policía? GANADOR
  • El esquema fenicio
  • Amores compartidos

Mejor película animada

  • Arco
  • Elio
  • En tus sueños
  • Las guerreras K-Pop
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Mejor diseño de stunts

  • Bailarina
  • F1
  • Misión: imposible – La sentencia final
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Tiempo de guerra

Mejor película internacional

  • Fue sólo un accidente
  • Left-Handed Girl
  • La única opción
  • El agente secreto GANADOR
  • Sirat: Trance en el desierto
  • Belén

TELEVISIÓN

Mejor serie de drama

  • Alien: Earth
  • Andor
  • La diplomática
  • Paradise
  • The Pitt
  • Pluribus
  • Severance
  • Task

Mejor actor en serie de drama

  • Sterling K. Brown – Paradise
  • Diego Luna – Andor
  • Mark Ruffalo – Task
  • Adam Scott – Severance
  • Billy Bob Thornton – Landman
  • Noah Wyle – The Pitt

Mejor actriz en serie de drama

  • Kathy Bates – Matlock
  • Carrie Coon – La edad dorada
  • Britt lower – Severance
  • Bella Ramsey – The Last of Us
  • Keri Ruseell – La diplomática
  • Rhea Seehorn – Pluribus

Mejor actor de reparto en serie de drama

  • Patrick Bott – The Pitt
  • Billy Crudup – The Morning Show
  • Ato Essandoh – La diplomática
  • Wood Harris – Forever
  • Tom Pelphrey – Task
  • Tramell Tillman – Severance

Mejor actriz de reparto en serie de drama

  • Nicole Beharie – The Morning Show
  • Denée Benton – La edad dorada
  • Allison Janney – La diplomática
  • Katherine LaNosa – The Pitt
  • Greta Lee – The Morning Show
  • Skye P. Marshall – Matlock

Mejor serie de comedia

  • Abbott Elementary
  • Elsbeth
  • Ghosts
  • Hacks
  • Nobody Wants This
  • Only Murders In The Building
  • The Righteous Gemstones
  • The Studio GANADORA

Mejor actriz en serie de comedia

  • Kristen Bell – Nobody Wants This
  • Natasha Lyonne – Poker Face
  • Rose McIver – Ghosts
  • Edi Patterson – The Righteous Gemstones
  • Carrie Preston – Elsbeth
  • Jean Smart – Hacks GANADORA

Mejor actor en serie de comedia

  • Adam Brody – Nobody Wants This
  • Ted Danson – A Man on the Inside
  • David Alan Grier – St. Denis Medical
  • Danny McBride – The Righteous Gemstones
  • Seth Rogen – The Studio GANADOR
  • Alexander Skarsgård – Murderbot

Mejor actor de reparto en serie de comedia

  • Ike Barinholtz – The Studio GANADOR
  • Paul W. Downs – Hacks
  • Asher Grodman – Ghosts
  • Oscar Nuñez – The Paper
  • Chris Perfetti – Abbott Elementary
  • Timothy Simons – Nobody Wants This

Mejor actriz de reparto en serie de comedia

  • Danielle Brooks – Peacemaker
  • Hannah Einbinder – Hacks
  • Janelle Jones – Abbott Elementary GANADORA
  • Justine Lupe – Nobody Wants This
  • Ego Nwadim – Saturday Night Live
  • Rebecca Wisocky – Ghosts

Mejor serie limitada

  • Adolescencia GANADOR
  • All Her Fault
  • Chief of War
  • Death by Lightning
  • Devil in Disguise: John Wayne Gacy
  • Dope Thief
  • Dying for Sex
  • The Girlfriend

Mejor película para la televisión

  • Bridget Jones: Loca por él
  • Deep Cover
  • El abismo secreto
  • Mountainhead
  • Nonnas
  • Summer of ‘69

Mejor Actor de Reparto en una Miniserie o Película Hecha para Televisión

  • Owen Cooper – Adolescence GANADOR
  • Wagner Moura – Dope Thief
  • Nick Offerman – Death by Lightning
  • Michael Peña – All Her Fault
  • Ashley Walters – Adolescence
  • Ramy Youssef – Mountainhead

Mejor Actor en una Miniserie o Película Hecha para Televisión

  • Michael Chernus – Devil in Disguise: John Wayne Gacy
  • Stephen Graham – Adolescence GANADOR
  • Brian Tyree Henry – Dope Thief
  • Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story
  • Matthew Rhys – The Beast in Me
  • Michael Shannon – Death by Lightning

Mejor actriz en serie limitada o película para televisión

  • Jessica Biel – The Better Sister
  • Meghann Fahy – Sirens
  • Sarah Snook – All Her Fault GANADORA
  • Michelle Williams – Dying for Sex
  • Robin Wright – The Girlfriend
  • Renée Zellweger – Bridget Jones: Loca por él

Mejor serie en lengua extranjera

  • Acapulco
  • Last Samurai Standing
  • Mussollini: Son of the Country
  • Red Alert
  • El juego del calamar
  • When No One Sees Us

Mejor serie animada

  • Bob Burger’s
  • Harley Quinn
  • Long Story Short
  • Marvel Zombies
  • South Park GANADROA
  • Your Friendly Neighborhood Spider-Man

Mejor talk show

  • The Daily Show
  • Hot Ones
  • Jimmy Kimmel Live!
  • Late Night with Seth Meyers
  • The Late Show with Stephen Colbert
  • Watch What Happens Live with Andy Cohen

Mejor especial de comedia

  • Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
  • Caleb Hearon: Model Comedian
  • Leanne Morgan: Unspeakable Things
  • Marc Maron: Panicked
  • Sarah Silverman: PostMortem
  • SNL 50 Anniversary GANADOR

INFORMACIÓN EN DESARROLLO

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
El primer amor del príncipe
Streaming

El primer amor del príncipe, ¿dónde ver la serie de romance prohibido?