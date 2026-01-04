La actriz canadiense Evangeline Lilly, reconocida mundialmente por su papel de Hope van Dyne, la Avispa, en la saga Ant Man del universo Marvel, conmocionó a sus seguidores al anunciar que padece lesiones cerebrales permanentes derivadas de un accidente que sufrió en 2025.

La intérprete de 46 años compartió la noticia a través de sus redes sociales el pasado 2 de enero, donde explicó que los estudios neurológicos confirmaron que padece un traumatismo craneoencefálico severo. Esto se sabe del padecimiento de la famosa.

Evangeline Lilly, actriz de Ant Man, tiene daño cerebral, ¿qué le pasó?

Evangeline Lilly reveló que tiene daño cerebral debido a un suceso que vivió el año pasado. El accidente se produjo durante la primavera de 2025 en el archipiélago hawaiano.

La intérprete de Ant Man compartió que perdió la consciencia de manera repentina y su frente impactó violentamente contra una formación rocosa. El golpe le provocó una conmoción inmediata y la obligó a permanecer bajo estricta vigilancia médica.

Luego de varios meses de estudios radiológicos, los especialistas concluyeron que su cerebro funciona con una capacidad reducida, lo que confirma la existencia de daño cerebral.

En su mensaje, la actriz Evangeline Lilly confesó que el diagnóstico no estaba dentro de sus planes y que ahora su prioridad es colaborar con expertos para iniciar un proceso de rehabilitación que le ayude a mantener una buena calidad de vida.

“Recibí los resultados de las tomografías y mi cerebro está funcionando a una capacidad reducida, así que tengo daño cerebral por el traumatismo craneoencefálico y posiblemente por otros factores”, expresó Lilly en su publicación.

A pesar de la gravedad del dictamen, la actriz de Ant Man mostró una actitud positiva. Señaló que el accidente le permitió bajar el ritmo de vida y disfrutar de unas fiestas navideñas más tranquilas junto a su familia. “Mi deterioro cognitivo desde que me partí la cara me ha ayudado a terminar el 2025 con más serenidad. Estas han sido las Navidades más relajantes que he tenido en años”, afirmó con entusiasmo.

La famosa agradeció la oportunidad de seguir con vida y aseguró que enfrentará con fuerza el reto que supone la rehabilitación. Aunque reconoció que será un proceso arduo, se mostró optimista respecto a su recuperación y al aprendizaje que esta experiencia le ha dejado.

La noticia ha generado gran impacto entre sus seguidores y sus colegas en la comunidad del entretenimiento, quienes le han enviado mensajes de apoyo y solidaridad.