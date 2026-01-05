¿De qué murió el bebé de Fer Moreno y quien es el papá?

La noticia sobre la muerte del bebé de Fer Moreno ha desatado el luto entre los seguidores de la ex participante de Acapulco Shore, quien a través de redes sociales informó sobre el fallecimiento de Atlas, de apenas dos meses de nacido.

¿De qué murió Atlas?

Según reveló Fer Moreno, Atlas murió durante la mañana del 25 de diciembre, en plena Navidad. Sin embargo, dio a conocer el deceso el 3 de enero de 2026, después de haberse mantenido en silencio por varias semanas en redes sociales para procesar la partida de su hijo en compañía de su pareja, quien era el padre del menor.

Fer Moreno de Acapulco Shore, anuncia la muerte de su bebé recién nacido ı Foto: IG: @fershymp

A pesar de todo, se desconoce cuál fue el motivo del fallecimiento del pequeño. La mujer escribió un extenso mensaje en sus historias donde agradeció por el tiempo compartido.

“Con un corazón lleno de dolor y gratitud, quiero compartir con ustedes una noticia muy difícil. Mi angelito, Atlas, nuestro bebé, nos dejó la mañana del 25 de diciembre”, dijo.

Siguió: “Aunque el tiempo que Dios me lo prestó fue cortito, estoy agradecida por cada momento que pasé con él, por cada sonrisa y cada balbuceo [...] Su partida ha dejado un vacío enorme en nuestras vidas, pero sabemos que él está en un lugar mejor y que algún día volveremos a estar juntos”.

¿Quién era el papá del bebé de Fer Moreno?

Fer Moreno se encuentra en una relación con Luis Miranda, quien mantiene una vida lejos de redes sociales, por lo que es poco lo que se sabe sobre él.

La influencer comparte a través de sus redes sociales los detalles de su relación sentimental, pues dejó ver al público la espera de su bebé juntos y ahora también enfrentan la pérdida del recién nacido como una familia.