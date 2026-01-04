Fer Moreno de Acapulco Shore, anuncia la muerte de su bebé recién nacido, ¿Qué le pasó?

Fernanda Moreno compartió con sus seguidores la muerte de su hijo Atlas, quien tenía dos meses de nacido. La creadora de contenido y ex participante de reality show que es conocida como Fershy, confirmó que el deceso ocurrió la mañana del 25 de diciembre, en plena Navidad.

Fershy dio a conocer la muerte de su hijo el 3 de enero del 2026, después de haberse mantenido en silencio por varias semanas en redes sociales para procesar la partida de su hijo en compañía de su pareja, quien era el padre del menor.

Fer Moreno revela que su bebé murió

“Atlas, te amo más allá de la vida, porque el amor está en el alma, y el alma nunca muere… 9/10/25 25/12/25″, escribió en una publicación donde podemos ver varias fotos del menor.

Además de las imágenes del pequeño sonriendo en sus primeros meses de vida, también aparece la familia compartiendo momentos únicos de conexión entre los tres.

También aparece la pareja en la playa, ya sin el pequeño y mirando la playa mientras muestran unión entre ellos. Los comentarios para dicha publicación quedaron inhabilitados, probablemente por el proceso de duelo en el que sigue la pareja.

Fer Moreno de Acapulco Shore, anuncia la muerte de su bebé recién nacido ı Foto: IG: @fershymp

A pesar de ello, en otros videos y publicaciones, los fans envían sus condolencias a la famosa por la pérdida de su bebé con comentarios como:

"Lo lamento tanto Fer, desde que soy mamá cada bebé me duele como si fuera mío.. espero Dios ayude a reencontrar de nuevo el rumbo en tu vida, que te ayude a entender con sabiduría cada momento que paso“.

"Nadie merece esto. Y solo los que tenemos hijos sentimos su dolor. Porque el amor a nuestros bebés es inexplicable“.

"No hoy, no pronto… pero un día podrás respirar un poco más.Hasta entonces, no tienes que cargar esto sola somos muchas mamás que hemos perdido a un hijo“.

Fue el 10 de octubre del 2025 que la pareja anunciaba el nacimiento de su hijo Atlas, después de una larga espera de 9 meses. En aquel entonces, la pareja utilizó la canción ‘Arrullo de estrellas’ para mostrar todo el proceso del parto.