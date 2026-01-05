Muere David Rosen, cofundador de SEGA, a los 95 años de edad

Murió David Rosen, empresario estadounidense que transformó el mundo del entretenimiento interactivo al convertirse en el cofundador de SEGA, una multinacional japonesa de desarrollo y distribución de videojuegos.

David Rosen murió a los 95 años de edad el pasado día de Navidad en Los Ángeles. La noticia generó conmoción en la comunidad gamer y la tecnología, al marcar el fin de una era para la reconocida compañía del erizo azul.

Según el medio especializado Replay Magazine, el hombre falleció rodeado de su familia, dejando detrás un legado que cambió la forma en la que el mundo comprende al ocio digital.

David Rosen, pionero del gaming

La historia de Rosen comenzó tras la Segunda Guerra mundial cuando fundó Rosen Enterprises en Japón en la década de 1950, un negocio dedicado a las cabinas de fotos instantáneas y máquinas recreativas electromecánicas.

Fue en 1965 que realizó la fusión de su empresa con Service Games, compañía dedicada a la distribución de máquinas de tragamonedas para bases militares. Fue de esta unión que nació SEGA.

Durante su liderazgo, la empresa sentó las bases para el mercado de las consolas domésticas que llegó tiempo después. Él permaneció como el CEO de la compañía hasta 1983 y siguió vinculado a la junta directiva hasta finales de los 90’s.

Destacó gracias a su ética y su capacidad para tender puentes culturales entre Estados Unidos y Japón a través del entretenimiento, dejando un importante legado a su paso.

A pesar de su retiro, David Rosen seguí a presente en cada consola y juego nuevo de SEGA. Además, la comunidad de desarrolladores y fans alrededor del mundo expresaron sus condolencias y reconocieron que sin su audacia, los videojuegos serían completamente diferentes.