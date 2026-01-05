One Battle After Another se corona en los Critics Choice Awards

El director Paul Thomas Anderson, al recibir el galardón a Mejor Película, junto al elenco.

La gala de los Critics Choice Awards no sólo marcó el inicio de la temporada de premios, sino que estuvo marcada por dos sorpresas que rompieron inercias históricas: el triunfo de One Battle After Another en las categorías clave de cine y la victoria de K-Pop Demon Hunters, que hizo historia al ser la película animada más vista en la historia de Netflix con 325 millones de visualizaciones desde su estreno el 20 de junio de 2025.

El reconocimiento a One Battle After Another resultó particularmente simbólico. Aunque fue uno de los filmes más nominados de la noche, su cosecha se limitó a tres estatuillas, pero fueron las más codiciadas: Mejor Película y Mejor Dirección y Mejor Guion Adaptado para Paul Thomas Anderson. La crítica confirmó a la cinta como una de las contendientes centrales de la temporada de premios, incluso sin arrasar en el conteo final de la gala celebrada en el Barker Hangar de Santa Mónica, California, en EU.

Ariana Grande cautivó con un vestido con diamantes de Alberta Ferretti. ı Foto: Reuters

El Dato: Chelsea Handler regresó como presentadora oficial con un monólogo que combinó ironía política, referencias a la industria y burlas al caos electoral en EU.

En contraste, K-Pop Demon Hunters protagonizó el momento disruptivo. Su triunfo no sólo significó un golpe directo al dominio histórico de los grandes estudios de animación como Disney y Pixar, sino que consolidó la estrategia de Netflix por posicionar contenidos que mezclan cultura pop global, música y animación con ambición autoral.

Amanda Seyfried optó por un elegante atuendo de Valentino. ı Foto: Reuters

Más allá de los premios, la ceremonia encontró su pulso en los discursos. El actor mexicano Diego Luna, invitado como presentador, ofreció una de las reflexiones más celebradas al anunciar a las nominadas a Mejor Actriz en una Serie de Comedia. “El deber de la comedia es corregir a los hombres; este país necesita mucha comedia”, dijo citando a Molière.

Elle Fanning deslumbró en la alfombra roja con este Stella McCartney. ı Foto: Reuters

El momento más viral llegó con Jimmy Kimmel, quien ganó como Mejor Programa de Entrevistas y aprovechó el escenario para lanzar un mensaje directo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Con su característico sarcasmo, ironizó: “Gracias por todas las cosas ridículas que hace cada día. Han sido un par de semanas intensas y no puedo esperar a mañana para hablar de ellas”.

Alicia Silverstone lució elegante y también confió en Stella McCartney. ı Foto: Reuters

Minutos antes había rematado, entre risas del público: “A nuestro presidente, Donald ‘Jennifer’ Trump, sin usted probablemente nos habríamos ido a casa con las manos vacías”.

Diego Luna eligió un look verde más casual, pero sin perder lo sofisticado. ı Foto: Reuters

Las palabras del comediante adquirieron un peso particular tras la reciente polémica por la cancelación temporal de su programa, celebrada públicamente por el propio Trump en redes sociales. El escenario de los Critics Choice Awards se transformó así en un espacio donde el entretenimiento y la confrontación política volvieron a cruzarse sin filtros.

Jacob Elordi optó por un clásico traje negro muy moderno. ı Foto: Reuters

En cuanto a los demás ganadores, la noche consolidó un mapa claro. El joven histrión Timothée Chalamet ganó la estatuilla a Mejor Actor. Jessie Buckley obtuvo el de Mejor Actriz, y en reparto destacaron Jacob Elordi y Amy Madigan. En televisión, The Pitt fue reconocida como Mejor Serie Dramática, The Studio como Mejor Comedia, mientras que Adolescence dominó en formato limitado.

Frankenstein no fue la película con más premios globales, la cinta del cineasta mexicano Guillermo del Toro logró alzar cuatro estatuillas en las categorías de Mejor Actor de Reparto, Mejor Diseño de Producción, Mejor Vestuario, Mejor Maquillaje y Peinado. Mientras que el filme Sinners empató con el mismo número de premios en la ceremonia conducida por Chelsea Handler.